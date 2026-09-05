ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹವಾ ಶುರು: ಆಪ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ!!
WhatsApp Bill Payments India: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೂಪಾಯಿ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 12:48 PM IST
WhatsApp Bill Payments India: ಬಹು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಆಪ್ನಲ್ಲೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಭಾರತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ (BBPS) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಪವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು 30 ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ 22,722 ಬಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾ MD ಅರುಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾತುಕತೆ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡದೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅತಿ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದೇ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ ಅರುಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
WhatsApp is upgrading Bill Payments in India 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 3, 2026
Bill payments aren't new on WhatsApp, but the platform is now rolling out a native in-app Bill Payments experience powered by Bharat Connect.
Users can:
→ Browse 22,722+ billers across 30 categories
→ Pay electricity, water,… pic.twitter.com/5Ugc5CXJgA
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ?: ಈ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟರ್, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಫೀಚರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಬಿಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್: ಈ ಫೀಚರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ಲರ್ನ್ನು ಒನ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಡಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಬಿಲ್ ಕೆಟಗರಿಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೀ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ: ಇನ್ನು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತಿ ದೂರದ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
6 ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ?: ಈ ಫೀಚರ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೋಲ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ..?
1. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ₹ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
2. ಬಿಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
3. ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
4. ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
5. ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ - UPI, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ.
6. ಪೇಮೆಂಟ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
ಈ ಲಾಂಚ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
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