ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್: ಕಮ್ಯುನಿಟಿಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್'!
WhatsApp Contacts Tab Update: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್' ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಳಭಾಗದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 8:16 AM IST
WhatsApp Contacts Tab Update: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. WABetaInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್' (Contacts tab) ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ಸದ್ಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಕಮ್ಯುನಿಟಿಸ್' (Communities) ಟ್ಯಾಬ್ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಬೀಟಾ ಟೆಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಫೇವರೆಟ್ಸ್' (Favourites) ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
WhatsApp is rolling out a new Contacts tab on Android beta! WhatsApp is finally introducing a new tab to see online contacts from the bottom navigation bar on Android. https://t.co/KQb5KLQ7da https://t.co/0LxAE4ORL6— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2026
ಆನ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅಕಾರಾದಿ ಶೈಲಿ (Alphabetical), ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ (Birthday) ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯತೆ (Activity).
ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆ: ಬಳಕೆದಾರರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ (Green Dot) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು: ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಅವರ 'ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾ ಎಐ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಲಿಂಕ್: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಎಐ (Meta AI) ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆಟಾ ಎಐ ಐಕಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇರಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ: ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು, ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಚಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಮ್ಯುನಿಟಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್' ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆರೆಯದೆಯೇ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಬೀಟಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫೀಚರ್ ಮುಂಬರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಮೆಟಾದಿಂದ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ‘ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್’ ಲಾಂಚ್: ಓಪನ್ಎಐನ ‘ಲೂನಾ’, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ‘ಹೈಕು’ಗೆ ನಡುಕ!