ETV Bharat / technology

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಜೊತೆ ಬದಲಾಯ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌! ಐಫೋನ್​ ಯೂಸರ್ಸ್​ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ

WhatsApp iPhone Update: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

WHATSAPP NEW FEATURES YOU TAB WHATSAPP REPLACES SETTINGS SECTION WHATSAPP NEWS
ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಜೊತೆ ಬದಲಾಯ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WhatsApp iPhone Update: ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಳೆಯ 'Settings​' ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಹೊಸ 'You' ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಕ್ರಮೇಣ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ 'Settings' ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 'You' ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಗೌಪ್ಯತೆ, ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಹೊಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದು ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಈ ನವೀಕರಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. "Settings"ಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಗೇರ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಅನುಭವವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹು WhatsApp ಖಾತೆಗಳು? ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹು WhatsApp ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕವರ್ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕವರ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೋಲುವ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡರ್ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೇಜ್​ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೀವು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

TAGGED:

WHATSAPP NEW FEATURES
YOU TAB
WHATSAPP REPLACES SETTINGS SECTION
WHATSAPP NEWS
WHATSAPP IPHONE UPDATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.