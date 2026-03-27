ETV Bharat / technology

ಐಫೋನ್‌ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ! ಡ್ಯುಯಲ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಸೇರಿ 7 ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಘೋಷಣೆ

WhatsApp Adds New Features: ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಏಳು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

WHATSAPP MESSENGER MESSAGING APP WHATSAPP WHATSAPP FEATURES WHATSAPP
ಐಫೋನ್‌ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 11:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

WhatsApp Adds New Features: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಐಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಫೋನ್​ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್​ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಲಾಡಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಐಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಅಕೌಂಟ್​: WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಈ​ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗ ಈ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿವೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಅಕೌಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧನ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಟ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಹೊಸ "ಮ್ಯಾನೇಜ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

AI ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್: ಮೆಟಾ ಎಐನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ನಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋದ ಸ್ಟೈಲ್​ ಲುಕ್​ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸಲಹೆಗಳು: ನೀವು ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್​! ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್​ ಹೊಸ ಕಾರು

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.