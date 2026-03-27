ಐಫೋನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ! ಡ್ಯುಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇರಿ 7 ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ
WhatsApp Adds New Features: ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಏಳು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 11:51 AM IST
WhatsApp Adds New Features: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಲಾಡಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್: WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗ ಈ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿವೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಐಫೋನ್ಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಅಕೌಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧನ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಹೊಸ "ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
AI ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್: ಮೆಟಾ ಎಐನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋದ ಸ್ಟೈಲ್ ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸಲಹೆಗಳು: ನೀವು ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್! ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಹೊಸ ಕಾರು