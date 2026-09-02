Whatfix ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಸಿಇಒ ನಿಧನ! ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಂಪನಿ, SaaS ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ
Whatfix CEO Death: Whatfix ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಖಾದಿಮ್ ಬಟ್ಟಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, SaaS ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 7:41 AM IST
Whatfix CEO Death: ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಾಟ್ಫಿಕ್ಸ್ನ (Whatfix) ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ಖಾದಿಮ್ ಬಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ SaaS ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
Whatfix ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ಖಾದಿಮ್ ಬಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದು ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು Whatfix ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ Whatfix: ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ SaaS ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯು Whatfix ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿತು.
"ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡ ದೃಢವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಖಾದಿಮ್ ಬಟ್ಟಿ ಯಾರು?
- ಆರಂಭ: ಬಟ್ಟಿ ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. Whatfix ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು Huawei Technologies India ನಲ್ಲಿ DPI & BI Solutions ಗೆ Delivery Head ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
- Whatfix ಹುಟ್ಟು: 2014 ರಲ್ಲಿ ವರ ಕುಮಾರ್ ನಂಬೂರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ Whatfix ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಇದು ಉದ್ಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ Whatfix ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು.
- ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವ: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು SearchEnabler ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ CEO ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
SaaSBoomi ಮತ್ತು AIBoomi ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ: ಬಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ Whatfix ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ SaaS ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು SaaSBoomi ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ AI-ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ AIBoomi ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
SaaSBoomi CEO ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಅವಿನಾಶ್ ರಾಘವ ಅವರು ಬಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟಿ AIBoomi ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲವಾದ SaaS ಮತ್ತು AI ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, Whatfix ನಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಬಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು "ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹಿತ" ಮತ್ತು "ಉದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾದಿಮ್ ಬಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಹೆಸರು
|ಖಾದಿಮ್ ಬಟ್ಟಿ
|ಹುದ್ದೆ
|Whatfix ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO
|ನಿಧನ ಕಾರಣ
|ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ
|ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
|2014 ರಲ್ಲಿ ವರ ಕುಮಾರ್ ನಂಬೂರು ಜೊತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ
|ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ
|ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
|ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ
|Huawei Technologies India, SearchEnabler CEO, 2010 ರಿಂದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ
|ಶಿಕ್ಷಣ
|IIIT ಬೆಂಗಳೂರು - IT ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
|ಸಮುದಾಯ ಪಾತ್ರ
|SaaSBoomi ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ, AIBoomi ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ
|ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆ
|ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡವೇ ಅವರ ಪರಂಪರೆ
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