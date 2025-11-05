ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್‌ಟಾ ಬಳಸದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ?: ಹರ್ಷ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೇನು ಗತಿ? ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಹರ್ಷ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಹರ್ಷ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ (AP and ANI)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರೇ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಎಕ್ಸ್‌ ಹೀಗೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಲ್ ನೋಡದೆ ಅನೇಕರು ಒಂದು ದಿನವನ್ನೂ ಕಳೆಯಲಾರರು. ಇನ್ನು, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್‌ (ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಎಐ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಎಐ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್‌ ಓಪನ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಮಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದೆರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಾ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ? ಹೀಗೊಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಭಯಾನಕ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್-ಬಿ ಏನು ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವ್ಯಸನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಜೊಹೊ ಮತ್ತು ಅರಟ್ಟೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೇ ನಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಅಂಬೋಣ.

ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯೂ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಮಾತು.

ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ, ಚೀನಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತ: ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆದಾರ ಅಭಿಮತ. ನೀವೇನಂತೀರಿ?

