ಉಷ್ಣ ಗೋಚರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ: TAPAS-1 ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಮಾತು
ನಗರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಗರಿಕೆವರೆಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ತಪಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಪೈರೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಇಒ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭಾ ಜೈನ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 5:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 130 ಪೆಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ನೌಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೊ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ನ LEAP-2 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ TAPAS-1 ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಷ್ಣ ಭೂ - ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತು.
TAPAS-1 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಯಾಟ್ ವರ್ಗದ ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸದ ತಾಪಮಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಂವೇದನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ SatLeoನ ಥರ್ಮಲ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪೇಲೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಲಾಂಗ್ - ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕೃಷಿ, ನಗರ ಶಾಖ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳಿದೆ.
ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೊದ ಉಷ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನೈಜ - ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ, ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ನಗರ ನಿಗಮವು 40 ಎಕರೆ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಖ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ದೂರು ಆಧಾರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ವಭಾವಿ, ಡೇಟಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೊದ ವೇದಿಕೆಯು 2–3ಡಿಗ್ರಿ ಸೆ ಒಳಗೆ ನಿಖರವಾದ ಶಾಖ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಶಾಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ 'TAPAS-1', ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯೋಜಿತ 'PYRO' ಥರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾದ ಅನ್ವಯಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ 'TAPAS-1' ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ: 2023ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆವು. ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೇಡಾರ್ ಮೋಡಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಉಷ್ಣದ ಕುರುಹುಗ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಅವು ಕೇವಲ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಅಂಶ. ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15 ಥರ್ಮಲ್-ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೈರೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಅಗತ್ಯವೇ ತಪಸ್-1ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಪಸ್ 1ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಯಾಟ್ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪೇಲೋಡ್ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಲೀಪ್-2 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ TAPAS-1 ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆವು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ TAPAS-1 ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?
ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ: APAS-1 ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು. ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಷ್ಣದ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಮೀಥೇನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಖ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತಹ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೋ ಉಷ್ಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅನ್ವಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ: ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಕ್ತ-ಮೂಲದ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶ, ಡ್ರೋನ್ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ( ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದೆವು. ತಪಸ್-1ನೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಥರ್ಮಲ್ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಲೋಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಸೆಟ್ಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, TAPAS-1 ಸುಮಾರು 60 ಮೀಟರ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶ ಸೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವ ಬದಲು, ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುತ್ತದೆ. TAPAS-1 ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಉಷ್ಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ದತ್ತಾಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನಿಖರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ LWIR ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲು ಯಾವುದು?
ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ: ಉಷ್ಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪೇಲೋಡ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಶೈತ್ಯೀಕರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ನಿಖರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ತಪಸ್- 1 ಮಹತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮತ್ತು ಜಿಸ್ಯಾಟ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೇಲೋಡ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: 10-15 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಥರ್ಮಲ್-ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಪೈರೊದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 'TAPAS-1' ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ? TAPAS-1ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೈರೊ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ? ಹಾಗೂ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಗಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಲಮಿತಿ ಏನು?
ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ: ತಪಸ್-1 ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಯಾಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪೈರೊ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. TAPAS-1 ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಾಂಗ್-ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ಬ್ಯಾಂ ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪೈರೊ ಮೀಡಿಯಂ-ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ 'ನಿಯರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್' ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಪೈರೊ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ತಪಸ್-1 ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ TAPAS-1, ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. TAPAS-2 ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದರ ಜೋಡಣಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೈರೊ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೈಜ ಉಡಾವಣೆಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರೈಡ್ಶೇರ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ತಪಸ್-1 ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೊಗೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ: ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. 'TAPAS-1' ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶವು, ಥರ್ಮಲ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮವು ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ತಪಸ್-1 ಕುರಿತು ಉದ್ಯಮ ವಲಯ ಮತ್ತು ಇನ್-ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೊದಲ ದತ್ತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಂಭಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ತಪಸ್- 1 ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಪೈರೊ ಸಮೂಹವು ಒದಗಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಉಷ್ಣ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಯಾವ ವಲಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ?
ಉರ್ಮಿಲ್ ಬಖೈ: ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಂಬಂಧಿತ ದತ್ತಾಂಶವು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಇದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಇಂಧನ-ದಕ್ಷತೆಯುಳ್ಳ ನಗರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಲ್ಲದು.
ಗಡಿ ಕಾವಲು ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದವರೆಗೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಯಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಯೊ ಪಾಲಿಗೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
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