‘ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ!’ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಂಬಾನಿ!
Reliance Response to Elon Musk Starlink: ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಲಾಂಚ್ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟೀಕೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆದರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 10:54 AM IST
Reliance Response to Elon Musk Starlink: ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೀಮಂತ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ (Starlink) ಮಾಲೀಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ (Mukesh Ambani) ನೇತೃತ್ವದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಬಿಜಿನೆಸ್ ವಾರ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಲಾಂಚ್ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RIL) ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. "ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
'ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂಬಾನಿ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್!: ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಜಾರಕವಾಗಿ "ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಬಾನಿ" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೈತ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು (Monopoly) ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ದೂರಿದ್ದರು.
ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್!: ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಸರಣಿ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದಂತೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮುಕ್ತತೆಯು ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ (Rule of Law) ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಃ ಜಿಯೋದ (Jio) ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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2016ರ ಜಿಯೋ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಸಿದ ಅಂಬಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ: ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್, "ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ" ಎಂದಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ 53 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರದ್ದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
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