ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೂವಿ, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್! ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾದ ಹುವಾವೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Car Headlight Projector Movie: ಬೀಜಿಂಗ್ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹುವಾವೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
Published : May 4, 2026 at 7:23 AM IST
Car Headlight Projector Movie: ವಾಹನಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಜಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ.
ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಲಿಸುವ ವಾಹನವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಚೀನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದು.
ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್?: InsideEVs ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಹುವಾವೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 'XPixel' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
- ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್: ಈ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನಂತೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
- ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್: ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಗೋಡೆಯನ್ನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಇದೆ: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಚಾಲನೆಯನ್ನೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣ, ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಈ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪಾದಚಾರಿ ಸಹಾಯ: ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗೇಮ್ಸ್: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಚೀನಿ EVಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: XPixel ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿದೆ. Huawei ಈಗಾಗಲೇ Stelato S9ನಂತಹ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಹುವಾವೇ ಮತ್ತು BAIC ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು Mercedes-Benz S-Class ನಂತಹ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು XPixelನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದು Aito M9 ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತರುವಾಯ ಇದನ್ನು Qijing GT7 ಮತ್ತು Luxeed V9 ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಮುಂಬರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
