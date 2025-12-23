ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲು ’ನೀಲಿಹಕ್ಕಿ’ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಇಸ್ರೋ!; ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ISRO BlueBird Block 2 Mission: ಇಸ್ರೋ ನಾಳೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 9:00 AM IST
ISRO BlueBird Block 2 Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ -2 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ - 2 ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಅನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ (LEO) ಇರಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿ AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ LVM3 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಉಡಾವಣೆ ಸಮಯ: ಈ ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:54ಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ 6 ಉಪಗ್ರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟೆನಾ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಂಟೆನಾ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,400 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ 3.5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
Meet #LVM3M6— ISRO (@isro) December 22, 2025
ISRO’s operational heavy-lift launch vehicle with a proven record of reliable missions. Ready to deliver BlueBird Block-2 to Low Earth Orbit.
Launch on 24 Dec 2025 at 08:54 IST.
Youtube Livestreaming link: https://t.co/FMYCs31L3j
🗓️ 24 Dec 2025 | 🕗 08:24 IST… pic.twitter.com/K85ef7aNqY
ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?
- ಈ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಆದ ISRO Official ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಇದನ್ನು https://www.isro.gov.in/LVM3_M6_BlueBird_Block2_Mission.html ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, 6.5 ಟನ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ LEO ಉಪಗ್ರಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ (AST & ಸೈನ್ಸ್, LLC) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೈ - ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ: ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್, "ಇಂದು ಸುಮಾರು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ -1 ರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ -5 ವರೆಗೆ ಐದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಈಗ ಭಾರತದ LVM3 ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒನ್ವೆಬ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 72 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು. 2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅಬೆಲ್ ಅವೆಲ್ಲನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 43.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ (14 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರ) ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 642 ಟನ್ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ - ಕಕ್ಷೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ 10 ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಹಠಾತ್ತನೆ ಪತನಗೊಂಡು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹ! ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?