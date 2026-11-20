ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ‘ನಮಸ್ಕಾರ’! ಭೂಮಿಯಿಂದ ‘ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ದಿನ’ ದೂರ ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ‘ವಾಯೇಜರ್ 1’!
Voyager 1 One Light Day: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾದ 'ವಾಯೇಜರ್ 1' ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ 'ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ದಿನ' ದೂರವನ್ನು ದಾಟಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 11:43 AM IST
Voyager 1 One Light Day: ವಿಶಾಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) ಹಾರಿಸಿದ 'ವಾಯೇಜರ್ 1' (Voyager 1) ಎಂಬ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಹೋದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಈ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ 'ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ದಿನ' (One Light-Day) ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 25.9 ಬಿಲಿಯನ್ (2,590 ಕೋಟಿ) ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ಈ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ.. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಾಯೇಜರ್ 1 ನೌಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ನೌಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು (ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೌಕೆಯು ವಾಪಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ಮತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಕು!
49 ವರ್ಷಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ: ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ತಲುಪಲು ವಾಯೇಜರ್ 1 ನೌಕೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 49 ವರ್ಷ, 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 11 ದಿನಗಳು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯು, ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 61,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ದಿನ’ (Light-Day)?: ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ (24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದೂರವನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು "ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ದಿನ" (Light-Day) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
Nov. 18, 2026, 5:16am EST The Voyager 1 spacecraft has reached a distance of one light-day from Earth.— NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 18, 2026
- ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ 25,902,068,356 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 16.09 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿಗಳು).
- ಕೇವಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಎಕ್ಸ್-ರೇ (X-ray) ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳೂ ಸಹ ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಯೇಜರ್ 1 ಕಥೆ: ತನ್ನ ಅವಳಿ ನೌಕೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ‘ಕಲ್ಲುಗಳ ಗಡಿ’ ದಾಟಿದ ರೋಚಕ ಪಯಣ. 1977 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೌರಮಂಡಲದ ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ವಾಯೇಜರ್ 1 ಮತ್ತು ವಾಯೇಜರ್ 2 ಎಂಬ ಎರಡು ಅವಳಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. 'ವಾಯೇಜರ್ 2' ಹಾರಿದ 16 ದಿನಗಳ ನಂತರ 'ವಾಯೇಜರ್ 1' ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವಾಯೇಜರ್ 1 ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 1977 ರಂದು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ನೌಕೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 'ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್' ದಾಟಿತು.
To keep @NASAVoyager 1 & 2 flying after 42 years, our team carefully manages these vintage explorers. To save power, a heater for a Voyager 2 instrument was turned off. Despite dropping to -74°F, the cosmic ray instrument is still returning data! Details: https://t.co/vbsCRiCS6I https://t.co/jN2MznLzrz— NASA (@NASA) July 8, 2019
ಏನಿದು ‘ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್’ (ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಿ)?: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
- ಒಳ ಗ್ರಹಗಳು (Inner Planets): ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು.
- ಹೊರ ಗ್ರಹಗಳು (Outer Planets): ಅವುಗಳ ಆಚೆಗಿರುವ ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಅನಿಲ ಗ್ರಹಗಳು.
ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಬೃಹತ್ ಉಂಗುರವಿದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದಾಟಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ನೌಕೆ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಲೇಬೇಕು. ವಾಯೇಜರ್ 1 ತನ್ನ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ವಾಯೇಜರ್ 2 ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಗಡಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿತು.
5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೆಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ ನೌಕೆ 49 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಪವಾಡ!: ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅವುಗಳ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ವಾಯೇಜರ್ 2 ನೌಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆಂದು ಶುರುವಾದ ಪಯಣ 49 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ.
A tiny bit of light can go a long way. After sunset on Tuesday, Nov. 17, we invite you to “Shine Bright for Voyager’s Light-Day” by lighting a signal skyward, joining a worldwide celebration of this historic moment, nearly 50 years in the making. https://t.co/8k63ctmCM3— NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 12, 2026
ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು: ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ತೆಳುವಾದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮತ್ತು ಥೀಬೆ (Thebe) ಹಾಗೂ ಮೆಟಿಸ್ (Metis) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ 'ಜಿ-ರಿಂಗ್' (G-ring) ಎಂಬ ಹೊಸ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಐದು ಹೊಸ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹುಡುಕಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ನೌಕೆಗಳು ಸೇರಿ 48 ಚಂದ್ರರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಮರು ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.
‘ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್’ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ‘ನಮಸ್ಕಾರ’! ವಾಯೇಜರ್ 1 ಕೇವಲ ಸಂಶೋಧನಾ ನೌಕೆಯಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು (Aliens) ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್' ಇಡಲಾಗಿದೆ. 12-ಇಂಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವ ಈ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' (Golden Record) ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಂಗೀತ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು 55 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಯೇಜರ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗುರುತುಗಳು
- ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು: ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಲ್ ಸಗಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಬಿಶುನ್ ಖರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಒಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ನಮಸ್ಕಾರ/ನಮಸ್ತೆ' ಎಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೌರಮಂಡಲ ದಾಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
- ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ: ಜಗತ್ತಿನ 27 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಜಾತ್ ಕಹಾಂ ಹೋ' (Jaat Kahan Ho) ಹಾಡನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಗ ಭೈರವಿಯ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುರಶ್ರೀ ಕೇಸರಬಾಯಿ ಕೇರ್ಕರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬೀದಿಗಳ ಫೋಟೋ: ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬಿದ ಭಾರತೀಯ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಸಾದ ಜಾಗತಿಕ ‘ಶೈನ್ ಬ್ರೈಟ್’ (Shine Bright) ಸಂಭ್ರಮ: ವಾಯೇಜರ್ 1 ಭೂಮಿಯಿಂದ "ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ದಿನ" ದೂರ ತಲುಪಿದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾಸಾ "ಶೈನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ ವಾಯೇಜರ್ಸ್ ಲೈಟ್-ಡೇ" ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ "Ad astra per aspera" (ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರು ಆಕಾಶದತ್ತ ತಮ್ಮ ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಹಾಯಿಸಿ "V-G-R" ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಕೇತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Oh, how you shined! To everyone who raised a light or lit up a landmark to celebrate Voyager’s Light-Day, thank you for shining bright with us. https://t.co/RkT2UohH8Z— NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 19, 2026
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿ ಅನಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ 'ವಾಯೇಜರ್ 1' ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ 25.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ 'ನಮಸ್ಕಾರ' ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯ ಪಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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