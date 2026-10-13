ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ವೋಲ್ವೋ ಇಎಕ್ಸ್90! ಬೆಲೆ 1.26 ಕೋಟಿ ರೂ., ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 724km ಮೈಲೇಜ್!
Volvo EX90 Launched In India: ವೋಲ್ವೋ ಇಎಕ್ಸ್90 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.26 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 106kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 449bhp, 724km ರೇಂಜ್, 22 ನಿಮಿಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 13, 2026 at 9:28 AM IST
Volvo EX90 Launched In India: ಸ್ವೀಡನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ವೋಲ್ವೋ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆದ ವೋಲ್ವೋ ಇಎಕ್ಸ್90 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 1.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ XC90 ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರಳ, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ Volvo EX90 ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ SPA2 (Scalable Product Architecture 2) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೋಲ್ವೋ EX90 ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈಸ್: ನೋಡಲು ಇದು XC90 ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ವೋದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ T-ಆಕಾರದ LED ಡೇ-ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ (Thor's Hammer) ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ LED ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು 7 ಸೀಟರ್ SUV ಆಗಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಸೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿಸಿದೆ.
ವೋಲ್ವೋ EX90 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು 14.5 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್-ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆಗಳು (Google Maps, Assistant, Play Store) ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ನಂತಹ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು NVIDIA ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು Qualcomm Snapdragon Cockpit ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. LiDAR ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟೋನಮಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ವೋಲ್ವೋ EX90 ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ EX90ನಲ್ಲಿ 106kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಮೋಟಾರ್ AWD (ಆಲ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 449bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 670Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು.
ರೇಂಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. NEDC ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 625 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್) ಈ ರೇಂಜ್ 724 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ 350kW ವರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಇದು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 10% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಸಹಜವಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1.26 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ Volvo EX90, Mercedes EQS SUV, BMW iX ಮತ್ತು Audi Q8 e-tron ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಓದಿ: 2026 ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಲಾಂಚ್: ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು, ಬೆಲೆ 67,100 ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು!