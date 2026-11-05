ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ‘GT’ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್: 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ಜಾದೂ!
Volkswagen Virtus Facelift Teased: ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ‘ವರ್ಟಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್’ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 3:55 PM IST
Volkswagen Virtus Facelift Teased: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹವಾ ಹೊಂದಿರುವ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ (Volkswagen) ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರುಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವರ್ಟಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' (Virtus Facelift) ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗದ (Exterior) ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಟಸ್ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ‘GT’ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣ (Interior) ವಿವರಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಈ ಟೀಸರ್ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
We hate to interrupt your scrolling. But your favourite is about to feel a whole lot different. #NewVirtus #ComingSoon #VolkswagenIndia #Volkswagen https://t.co/MKGyctlTzb— Volkswagen India (@volkswagenindia) November 4, 2026
ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಹೊಸ ವರ್ಟಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದರ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ (LED DRLs)ಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಿರಿದಾದ ಗ್ರಿಲ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ 'GT' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಈಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಪರ್ನಿಂದ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ‘GT’ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಕಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಲೂ (ನೀಲಿ) ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡಾರ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಓಆರ್ವಿಎಂ (ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್) ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾರಿನ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್-ಪೇನ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಲಿಡ್ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಲಿಪ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಹೈ-ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ (Upholstery) ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು 10.25 ಇಂಚುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (360-degree camera) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟಿಎಸ್ಐ (TSI) ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1.0L ಎಂಜಿನ್ 115 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ 1.5L ಎಂಜಿನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 250 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ, ಇದರ 1.0-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ‘8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್-ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್’ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದಿನಂತೆ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಎಸ್ಜಿ (DSG) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಾರು ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
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