ಹೊಸ ಲುಕ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: 2022ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಟಸ್ ಸೆಡಾನ್ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
Volkswagen Virtus Facelift India Launch: ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಸೆಡಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ 'ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' ಆವೃತ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:58 AM IST
Volkswagen Virtus Facelift India Launch: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ 'ವೆಂಟೋ' (Vento) ಮಾದರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ 'ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್' (Volkswagen Virtus) ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಈ ಸೆಡಾನ್ಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 'ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್' ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಲುಪಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ವರ್ಟಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೊರಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ (Exterior Design): ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಟಸ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು (LED fog lamps) ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್-ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್: ಕಾರಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ರೆಡ್ ಜಿಟಿ' (Red GT) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಫೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ (Front doors) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ವಾಹನವು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳು (Interior Design): ಹೊಸ ವರ್ಟಸ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, 'ಟೈಗನ್' (Taigun) ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಂತೆಯೇ ಸುಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (AI Voice Assistant) ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿವರ (Engine Details): ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
- 1.0-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್-ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- 1.5-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್: ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ 1.5-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (DSG) ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ₹10.75 ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ (Skoda Slavia), ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ (Hyundai Verna) ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ (Honda City) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ಭಾರತದ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
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