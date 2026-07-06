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ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ವರ್ಟಸ್, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದ ಆಸಕ್ತಿ​! ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್!

Volkswagen Virtus Completes 4 Years: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಸ್ ಸೆಡಾನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆ ಆಫರ್ಸ್​ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ವರ್ಟಸ್ (Photo Credit: Volkswagen)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 11:14 AM IST

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Volkswagen Virtus Completes 4 Years: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೆಡಾನ್ ವರ್ಟಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 24 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವರ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕಾರಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಟಸ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ 'ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ', ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ (ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ವಿಶೇಷ ಡೀಲ್‌ಗಳಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ, ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಟಸ್‌ನ GT ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಟಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಟಸ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ' ಯೋಜನೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ (CAs) ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಆಗಲು ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅದರ ದಿಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಶಕ್ತಿಯುತ TSI ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆವೇಗವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು GT ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಟಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹10.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲುಕ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಟಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಟಸ್‌ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ವರ್ಟಸ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟೈಗನ್ ಎಸ್​ಯುವಿಯನ್ನು ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಎಸ್​ಯುವಿ 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್​ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಅನ್ನು ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್​ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಟೈಗನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಗ್ರ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಟಸ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರ್ಟಸ್ ಡ್ರೈವರ್​-ಫೋಕಸ್ಡ್​ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು 10.71 ಲಕ್ಷದಿಂದ 19.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ.

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