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ಹೊಸ ಆವಕಾಡೊ ಪರ್ಲ್​ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್​: ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Volkswagen Virtus Anniversary Edition: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಸ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಹೊಸ ಆವಕಾಡೊ ಪರ್ಲ್​ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ (Photo Credit: Volkswagen)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 10:02 AM IST

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Volkswagen Virtus Anniversary Edition: ಜರ್ಮನ್ ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಸ್​ ಸೆಡಾನ್‌ಗೆ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ Virtus Anniversary Edition ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹19,19,900. ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೊರಭಾಗದ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ:

  • ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹19,19,900
  • ಇದು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರನ್ ಎಡಿಷನ್​
  • ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ

ಹೊಸ ಬಣ್ಣವೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ವರ್ಟಸ್​ ಆನಿವರ್ಸಿರಿ ಎಡಿಷನ್​ನ ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಹೊಸ Avocado Pearl ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Virtus GT Plus Sport ಗಿಂತ ಈ ಸೆಡಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೊರಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ಒಳಗೆ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

  • 10.25-ಇಂಚಿನ Digital Cockpit
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್
  • Laser Red ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್
  • ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೆಡಲ್ಸ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್​
  • ರೇನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಸ್
  • ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಒಳಗಿನ ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಮಿರರ್​

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಪಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಂತಹ genuine ಆ್ಯಕ್ಸೆಸರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು Virtus ಮತ್ತು Taigun ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್: Virtus Anniversary Edition ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ 1.5-ಲೀಟರ್ TSI EVO ಟರ್ಬೋ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಇದು 148bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 250Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ VW ನ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ GT Plus Sport ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.

ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Virtus Anniversary Edition ನಲ್ಲಿ:6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್, 5-ಸ್ಟಾರ್ Global NCAP ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

Volkswagen India ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "Virtus ತನ್ನ ಡಿಸೈನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ Anniversary Edition ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ Avocado Pearl ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ Virtus ನ Anniversary Edition ಈ ಸೆಡಾನ್‌ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲಭ್ಯತೆ: Virtus Anniversary Edition ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ Volkswagen ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

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