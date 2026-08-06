ಹೊಸ ಆವಕಾಡೊ ಪರ್ಲ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್: ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Volkswagen Virtus Anniversary Edition: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಸ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 10:02 AM IST
Volkswagen Virtus Anniversary Edition: ಜರ್ಮನ್ ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಸ್ ಸೆಡಾನ್ಗೆ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ Virtus Anniversary Edition ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹19,19,900. ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೊರಭಾಗದ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ:
- ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹19,19,900
- ಇದು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರನ್ ಎಡಿಷನ್
- ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊಸ ಬಣ್ಣವೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ವರ್ಟಸ್ ಆನಿವರ್ಸಿರಿ ಎಡಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಹೊಸ Avocado Pearl ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Virtus GT Plus Sport ಗಿಂತ ಈ ಸೆಡಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೊರಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ಒಳಗೆ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
- 10.25-ಇಂಚಿನ Digital Cockpit
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್
- Laser Red ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್
- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೆಡಲ್ಸ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್
- ರೇನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಸ್
- ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಒಳಗಿನ ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಮಿರರ್
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಪಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಂತಹ genuine ಆ್ಯಕ್ಸೆಸರಿಸ್ಗಳನ್ನು Virtus ಮತ್ತು Taigun ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: Virtus Anniversary Edition ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ 1.5-ಲೀಟರ್ TSI EVO ಟರ್ಬೋ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಇದು 148bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 250Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ಗೆ VW ನ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ GT Plus Sport ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Virtus Anniversary Edition ನಲ್ಲಿ:6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್, 5-ಸ್ಟಾರ್ Global NCAP ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ GT Plus Sport ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
Volkswagen India ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "Virtus ತನ್ನ ಡಿಸೈನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ Anniversary Edition ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ Avocado Pearl ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ Virtus ನ Anniversary Edition ಈ ಸೆಡಾನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲಭ್ಯತೆ: Virtus Anniversary Edition ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ Volkswagen ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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