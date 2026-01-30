ETV Bharat / technology

ಬಿಗ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿದೆ ಜರ್ಮನ್​ ಕಂಪನಿ! ಐದು ಕಾರ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿರುವ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್!!

Volkswagen India Upcoming Launches: ಈ ವರ್ಷ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಹಾಕಿದೆ ಜರ್ಮನ್​ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್. ಈ ಬಾರಿ​ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

VOLKSWAGEN INDIA VOLKSWAGEN LAUNCH PLAN FOR 2026 VOLKSWAGEN UPCOMING CARS 2026 VOLKSWAGEN TAYRON R LINE
ಬಿಗ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿದೆ ಜರ್ಮನ್​ ಕಂಪನಿ (Photo Credit- Volkswagen India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Volkswagen India Upcoming Launches: ಜರ್ಮನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ "ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರಾನ್​ ಆರ್-ಲೈನ್" ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ 2026ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 5 ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಮಾದರಿಗಳು ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈರಾನ್​ ಆರ್-ಲೈನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನ ತಂತ್ರವು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 2026ರ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ರಾಹಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರಾನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರಾನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರಾನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ SUV ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಟಿಗುವಾನ್ ಆರ್-ಲೈನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟಿಗುವಾನ್ ಆಲ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 3-ಸಾಲು SUV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

7-ಸೀಟರ್​ SUV ಅನ್ನು MQB EVO ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಯುರೋ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಇದು 2,789 mm ನ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟಿಗುವಾನ್‌ಗಿಂತ 109 mm ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರಾನ್​ R-ಲೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, R-ಲೈನ್ ಬಾಹ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಫೇಸ್​ 15-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಮತ್ತು ಮಸಾಜಿಂಗ್​ ಫ್ರಂಟ್ಸ್​ ಸೀಟುಗಳು, ಲೇದರ್​ ಅಪ್​ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, 30-ಕಲರ್​ನ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲನ್ನು ಮಡಿಸಿದಾಗ 850 ಲೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ವಿವರಗಳು: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರಾನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ಟಿಗುವಾನ್ ಆರ್-ಲೈನ್‌ನಂತೆಯೇ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ 204 ಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 320 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: AI, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಸ್ಕ್​ ಗಮನ! ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾ!!

TAGGED:

VOLKSWAGEN INDIA
VOLKSWAGEN LAUNCH PLAN FOR 2026
VOLKSWAGEN UPCOMING CARS 2026
VOLKSWAGEN TAYRON R LINE
VOLKSWAGEN INDIA UPCOMING LAUNCHES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.