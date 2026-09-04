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ಈಗಾಗಲೇ 50 ಸಾವಿರ ಕಡಿತ, ಮತ್ತೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ: ಲಕ್ಷ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಢವಢವ

Volkswagen Job Cuts: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪುನರ್ರಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

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ಲಕ್ಷ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಢವಢವ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 12:53 PM IST

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Volkswagen Job Cuts: ಜರ್ಮನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪುನರ್ರಚನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 50,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 50,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುಮಾರು ಶೇ 15 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ, 4 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್?: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

6.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವ ದೈತ್ಯ ಸಮೂಹ: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಕೋಡಾ, ಸೀಟ್, ಪೋರ್ಷೆ, ಕಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೈತ್ಯ ಸಮೂಹ ಈಗ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾದರಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇ 75 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರೂಪ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರಳೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಮಾದರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ಸೂತ್ರ: ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪ್ರಮಾಣದ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗಳು, ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್‌ಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರ: ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್’ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.

ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ: ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಂದಿರುವವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮರು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುರಿ ತೆಳ್ಳಗಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

1 LAKH JOBS CUT 2030
VOLKSWAGEN RESTRUCTURING
GERMAN PLANTS SHUTDOWN
COST CUTTING MEASURES VW
VOLKSWAGEN JOB CUTS

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