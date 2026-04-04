ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಔಟ್! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಲುಕ್!!
Volkswagen Taigun Facelift Teaser: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಎಸ್ಯುವಿ ಟೈಗನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : April 4, 2026 at 10:05 AM IST
Volkswagen Taigun Facelift Teaser: ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ಟೈಗನ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೈಗನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿ. ಈ ವಾಹನವು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಟೀಸರ್ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್, ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟೀಸರ್ ಕಾರಿನ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೂ ಅದು ವಾಹನದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಗನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇ-ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ (DRLs) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮುಂಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಥೀಮ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಂತೆಯೇ ಈ ಮಾದರಿಯು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೈಗನ್ನಿಂದ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟಿಎಸ್ಐ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (8-ಎಟಿ) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟಿಎಸ್ಐ ಎಂಜಿನ್ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸಿಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಹೊಸ ಟೈಗನ್ ಕೇವಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಿಕಸನ. ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ನಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದ ದೈತ್ಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ನಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಸರು ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಟೈಗನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ADAS ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
