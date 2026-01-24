ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಹೊಸ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆ: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ!!
Volkswagen Tayron R Line Launched: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರೋನ್ ಆರ್ - ಲೈನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 7-ಸೀಟರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 24, 2026 at 2:01 PM IST
Volkswagen Tayron R-Line Launched: ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 7-ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಟೈರೋನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಂಭಜಿನಗರ (ಔರಂಗಾಬಾದ್) ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಟಿಗುವಾನ್ ಆಲ್ಸ್ಪೇಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರೋನ್ ಆರ್ - ಲೈನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರು ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪವರ್ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 5-ಸೀಟರ್ ಟಿಗುವಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ MQB EVO ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳು: ಈ ಕಾರಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಟಿಗುವಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೀಲ್ಬೇಸ್ 2,789 ಮಿಮೀ, ಇದು ಟಿಗುವಾನ್ಗಿಂತ 109 ಮಿಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ದವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 2.0-ಲೀಟರ್ TSI ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 204 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 320 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ (DSG) ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಒರಟು ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂಜಿನ್ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೈರೋನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಿತ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ LED ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದದೆ. 19-ಇಂಚಿನ ಹೆವಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಆರ್-ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಇತರ SUV ಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ 15-ಇಂಚಿನ ಬಿಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು 30 ಕಲರ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಟೈರೋನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 850 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ (CKD - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಕ್ಡ್ ಡೌನ್) ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 45 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್, ಎಂಜಿ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್, ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ, ಪವರ್ ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಟೈರೋನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಬಡವರೂ ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹೊಸ ಕಾರು! ಇದರ ದರ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ