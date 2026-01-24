ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಹೊಸ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆ: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ!!

Volkswagen Tayron R Line Launched: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರೋನ್​ ಆರ್ ​- ಲೈನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 7-ಸೀಟರ್​ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಹೊಸ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆ
Volkswagen Tayron R-Line Launched: ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತೀಯ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 7-ಸೀಟರ್​ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟೈರೋನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಂಭಜಿನಗರ (ಔರಂಗಾಬಾದ್) ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಟಿಗುವಾನ್ ಆಲ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರೋನ್ ಆರ್ - ಲೈನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರು ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 5-ಸೀಟರ್​ ಟಿಗುವಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ MQB EVO ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಹೊಸ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆ

ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳು: ಈ ಕಾರಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಟಿಗುವಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ 2,789 ಮಿಮೀ, ಇದು ಟಿಗುವಾನ್‌ಗಿಂತ 109 ಮಿಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ದವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 2.0-ಲೀಟರ್ TSI ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್​ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 204 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮತ್ತು 320 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ (DSG) ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಯಾವುದೇ ಒರಟು ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂಜಿನ್ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್‌: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೈರೋನ್ ಆರ್​-ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಿತ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್‌ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ LED ಸೆಟಪ್​ ಹೊಂದದೆ. 19-ಇಂಚಿನ ಹೆವಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು, ಆರ್​-ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಇತರ SUV ಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ 15-ಇಂಚಿನ ಬಿಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಮತ್ತು 30 ಕಲರ್ಸ್​ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್​ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಟೈರೋನ್​ ಆರ್-ಲೈನ್ 7 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 850 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ (CKD - ​​ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಕ್ಡ್ ಡೌನ್) ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 45 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್, ಎಂಜಿ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್, ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್‌ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ, ಪವರ್​ ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್​ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಟೈರೋನ್ ಆರ್-ಲೈನ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

