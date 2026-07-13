ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್: ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ!!
Volkswagen Tayron Life Launched: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : July 13, 2026 at 8:59 AM IST
Volkswagen Tayron Life Launched: ಜರ್ಮನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೇರಾನ್ ಲೈಫ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೇಣಿಯ - ಮೇಲಿನ ಟೇರಾನ್ ಆರ್ - ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೇರಾನ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಸಹೋದರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೇರಾನ್ ಲೈಫ್ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೇರಾನ್ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 204 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 320 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ R-ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಾರು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಟೆರಾನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ₹41.99 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹46.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ). ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ಆರ್-ಲೈನ್ ಗಿಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ R-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಡೋರ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸೀ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಷ್ L- ಆಕಾರದ ಸ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗ್ರಿಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಯೂಮಿನೆಟೆಡ್ VW ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 2,789 mm ವೀಲ್ಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಸರಳವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್?: ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ 'R' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೇರಾನ್ ಲೈಫ್ 15-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ತ್ರಿ - ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, 360 - ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 9 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಐದು ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಿದೆ.
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