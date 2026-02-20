ETV Bharat / technology

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್​: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣ

Volkswagen Tayron Launched: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ.

VOLKSWAGEN TAYRON ENGINE VOLKSWAGEN TAYRON LAUNCHED IN INDIA VOLKSWAGEN TAYRON FEATURES VOLKSWAGEN TAYRON PRICE
ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣ! (Photo Credit: Volkswagen)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Volkswagen Tayron Launched: ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್​ಯುವಿ ಟೈರೋನ್​ R-ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 46.99 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸವೆನ್​ ಸೀಟರ್​ SUV ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಟೈರೋನ್​ R-ಲೈನ್ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಸಾಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟಿಗುವಾನ್ ಆಲ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 7-ಸೀಟರ್​ SUV ಗಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ರೂ. 51,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೈರೋನ್​ R-ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡಿಸೈನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರೋನ್​ R-ಲೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. IQ ಲೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ HD ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಶಾರ್ಪ್​ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸಿಗ್ನೇಚರ್​ SUV ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆರ್-ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 19-ಇಂಚಿನ ಕವೆಂಟ್ರಿ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್​​ಗಳು ಬಲವಾದ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಲೋಗೋಗಳು ಈ SUV ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಬಲವಾದ SUV ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್, ನಿಖರವಾದ ಲೈನ್ಸ್​, ಜರ್ಮನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಟೈರೋನ್​ R-ಲೈನ್ 2.0-ಲೀಟರ್ TSI EA888 evo4 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 204 PS ಮತ್ತು 320 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 4MOTION ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ..

VOLKSWAGEN TAYRON ENGINE VOLKSWAGEN TAYRON LAUNCHED IN INDIA VOLKSWAGEN TAYRON FEATURES VOLKSWAGEN TAYRON PRICE
ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣ! (Photo Credit: Volkswagen)

ಆರು ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಗರ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಗುರವಾದ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಈ SUV ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೈರೋನ್​ R-ಲೈನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈರೋನ್​ R-ಲೈನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತ್ರೀ-ಝೋನ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಚಾಲಕ, ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪವರ್ಡ್​ ಗೆಸ್ಚರ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೇವಲ ಪಾದದ ಸನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೂಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 700-ವ್ಯಾಟ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 11 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಹೈ-ಪವರ್ USB-C (45W) ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ (AR) ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೇಗದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಾಲಕನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ.ಷೃ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಂಪಿವಿ! ಕೇವಲ ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇ!

TAGGED:

VOLKSWAGEN TAYRON LAUNCHED IN INDIA
VOLKSWAGEN TAYRON FEATURES
VOLKSWAGEN TAYRON PRICE
ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಕಾರು
VOLKSWAGEN TAYRON LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.