ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್​! ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್​ ಹೊಸ ಕಾರು

Volkswagen Taigun Facelift: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗುನ್ 2026 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್​! (Photo Credit: Volkswagen)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 10:29 AM IST

Volkswagen Taigun Facelift: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಟ್ರೆಂಡ್​ ರನ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನ​ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಈಗ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ಟೈಗನ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಈಗಾಗಲೇ SUV ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಟೈಗನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸೆಟಪ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್​ಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್​ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಯವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್​ಯುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​, ಮಾರ್ಡನ್​ ಟಚ್​ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್​ಗೆ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್​ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ ಜೊತೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್​ ಕ್ಯಾಬಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್​ ಫೀಲ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಟಾಪ್​ ಎಂಡ್​ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯದಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಿಂಗಲ್-ಪೇನ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಹೊಸ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 115 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ 150hp ಮತ್ತು 250Nm ಟಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಾಹನವು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1.0-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಯುನಿಟ್​ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೈಗನ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸುಮಾರು 11.42 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 19.18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನ ಪ್ರಕರಣ: ಮೆಟಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT 2026
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT ENGINE
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT SPECS
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT PRICE
VOLKSWAGEN TAIGUN FACELIFT

