ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ!; ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Volkswagen Taigun Facelift Unveiled: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : April 10, 2026 at 8:52 AM IST
Volkswagen Taigun Facelift Unveiled: ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೈಗನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ SUV, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬಂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
Driving was never meant to be just about getting there.— Volkswagen India (@volkswagenindia) April 9, 2026
It was meant to be about how it feels along the way.
The new Taigun is here bringing back precision, performance, and fun back into every drive.
Welcome to driving.#NewTaigun #VolkswagenIndia #Volkswagen pic.twitter.com/T4EFTdC0Tx
ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವು ಟೈಗನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆದಾರಿಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆರಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಲಿತ IRVM ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
A good night ends. A good feeling doesn’t.— Volkswagen India (@volkswagenindia) April 9, 2026
From the first reveal to the final applause, here’s what went down at the launch of the new Taigun.#NewTaigun #VolkswagenIndia #Volkswagen pic.twitter.com/WbGHKl6rz1
ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯು 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯುನಿಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 114 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಎಂಜಿನ್, ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 1.5-ಲೀಟರ್ TSI ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
GT ಮತ್ತು GT ಪ್ಲಸ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ 148 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಅದರ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ನೀಡುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ EBD ಮತ್ತು ESC ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಚಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಹನಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ TSI ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
