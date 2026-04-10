ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೈಗನ್​ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ!; ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Volkswagen Taigun Facelift Unveiled: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಫುಲ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೈಗನ್​ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ! (Photo Credit: Volkswagen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 8:52 AM IST

Volkswagen Taigun Facelift Unveiled: ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೈಗನ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ SUV, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್​ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಬಂಪರ್ ಡಿಸೈನ್​ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವು ಟೈಗನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆದಾರಿಗೆ ಸ್ಮೂತ್​ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ಸ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆರಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಕಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ವೈಪರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಚಾಲಿತ IRVM ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಕಾನಿಕಲ್​ ಆಗಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯು 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಯುನಿಟ್​ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 114 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಎಂಜಿನ್, ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 1.5-ಲೀಟರ್ TSI ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

GT ಮತ್ತು GT ಪ್ಲಸ್‌ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ 148 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಅದರ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ನೀಡುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್​ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ EBD ಮತ್ತು ESC ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಚಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಹನಗಳ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ TSI ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್ ಹವಾ ಶುರು​: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ರೈಡ್​ ಆರಂಭ!

