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ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರೂ ಬೆಳೆಯದ ಕಂಪನಿ! JSWನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್!

Volkswagen JSW Partnership: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ JSW ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.

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JSWನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ (PHoto Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 2:21 PM IST

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Volkswagen JSW Partnership: ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆ JSW ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದವು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಯುರೋಪ್ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಜಾಗತಿಕ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೀಲ್-ಟು-ಎನರ್ಜಿ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆ JSW ಗ್ರೂಪ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಇದು ಚೀನಾದ SAIC ಮೋಟಾರ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, MG-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಹಯೋಗವು ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು-ಪಕ್ಷದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವಾಹನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಇದೆ.

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇನ್ನೂ ಆದೇಶ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನೀ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಂಕದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

JSW GROUP MG MOTOR INDIA
SKODA AUTO INDIA OPERATIONS
VOLKSWAGEN PORTFOLIO INDIA
LOCAL SOURCING MANUFACTURING
VOLKSWAGEN JSW PARTNERSHIP

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