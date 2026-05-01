ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಐಡಿ ಪೋಲೊ ಇವಿ ಎಂಟ್ರಿ! 24 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜ್​!!

Volkswagen ID Polo EV launched: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಐಡಿ ಪೋಲೊ ಇವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಐಡಿ ಪೋಲೊ ಎಂಟ್ರಿ! (Photo Credit: Volkswagen)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 7:49 AM IST

Updated : May 1, 2026 at 8:05 AM IST

Volkswagen ID Polo EV launched: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಪೊಲೊ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದ ರಾರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಅದರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೊ ಈಗ ತನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ.

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಪೊಲೊ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ "ಐಡಿ ಪೊಲೊ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರೇಂಜ್​, ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರನ್ನು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮುಂದುವರಿದ MEB+ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು 4,053 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,816 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,530 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದೆ. 2,600 ಮಿಮೀ ಉದಾರವಾದ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್‌ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಶಕ DRLಗಳು (ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಿತ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಗೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಈ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ SUV ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ID ಪೋಲೊ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಿಗ್​ 13-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ 10-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್‌ನಿಂದ 10-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸೀಟ್ಸ್​, ಇದು 12-ವೇ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟೆಬಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ಮಸಾಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾರು 441 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 1,243 ಲೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಡಿ ಪೋಲೊ ಪವರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು 37kWh, ಮತ್ತೊಂದು 52kWh.

  • 37kWh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 329 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 116 hp ನಿಂದ 135 hp ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • 52kWh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದು 454 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 211 ಹಾರ್ಸ್​ ಪವರ್​ (HP) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ಮಾದರಿಯ GTI ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು - 226 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ID. ಪೋಲೊ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ (52 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್) ಕೇವಲ 24 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು 105 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಕೇವಲ 23 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಪೋಲೊ ಬೆಲೆ €25,000 ಯುರೋಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹22 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹28 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಐಡಿ ಸೀರಿಸ್​ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಐಡಿ.4 ಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲೊ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

