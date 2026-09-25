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ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್: 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀ!

Vi Free Roaming: ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

VODAFONE IDEA FREE ROAMING VI POSTPAID 501 PLAN ವಿಐ ರೋಮ್ ಫ್ರೀ ಆಫರ್ VI PREPAID ANNUAL PLAN
ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್ (Photo Credit: Vodafone)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 12:55 PM IST

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Vi Free Roaming: ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ವೊಡಾಫೋನ್​ ಐಡಿಯಾ (Vi) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭರವಸೆ ‘Vi Pe Sab Hain VIP’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ರೋಮಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸಿಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ?: ವಿಐಯ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಆಗಿರುವ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ಲಾನ್ ವಿಧಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ
ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್Rs 501 ರಿಂದ ಆರಂಭ
ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು
ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್Rs 451 ರಿಂದ ಆರಂಭ

ಪ್ಲಾನ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ರೋಮಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ನಿಮಿಷಗಳು ಸೇರಿವೆ. Vi ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 9,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. Vi App ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ‘Roam-Free’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: 170+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಮಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ eSIM ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಹುಡುಕುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ನಂಬರ್‌ಗೆ OTP ಮಿಸ್ ಆಗುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್, ವಿವಿಧ ಡೇಟಾ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಕರೆ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆಗಾಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 9,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ OTPಗಳು, ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ Wi-Fi ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. Vi App ನಲ್ಲಿ Roam-Free ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Vi CMO ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ವಿಐಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನೀಶ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Vi ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ‘Vi Pe Sab Hain VIP’ ಎಂದರೆ ‘ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು’ ಎಂದರ್ಥ.

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TAGGED:

VODAFONE IDEA FREE ROAMING
VI POSTPAID 501 PLAN
ವಿಐ ರೋಮ್ ಫ್ರೀ ಆಫರ್
VI PREPAID ANNUAL PLAN
VI FREE ROAMING

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