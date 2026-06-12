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ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಐ 5G ಸೇವೆ ಶುರು: ಈಗ ಈ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ

Vodafone Idea 5g Launch India: ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5G ಸರ್ವೀಸ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

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ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಐ 5G ಸೇವೆ ಶುರು (Photo Credit: VI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 8:22 AM IST

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Vodafone Idea 5g Launch India: ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು, ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Vi ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದ ಆಕ್ವಾ ಲೈನ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ 5G ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್, ಭೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 5G ಸರ್ವೀಸ್​: ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ (Vi) ಲುಧಿಯಾನ, ಜಲಂಧರ್ ಮತ್ತು ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್​ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ Vi ತನ್ನ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುಪ್ಪೂರು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್​ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು AI-ಬೇಸ್ಡ್​ ಸೆಲ್ಫ್​-ಆಪ್ಟಿಮೈಸಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (SON) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ 5G: ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಅಕ್ವಾ ಲೈನ್ 3ರ 16 ಸ್ಟೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು Aarey JVLRನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅತ್ರೆ ಚೌಕ್‌ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೀಪ್ಜ್, ಎಂಐಡಿಸಿ ಅಂಧೇರಿ, ಮರೋಲ್ ನಾಕಾ, ಸಿಎಸ್‌ಎಂಐ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2, ದಾದರ್, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ವರ್ಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೇಷನ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಿಐ 5G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ವಾ ಲೈನ್ 3ರ ಹಂತ 2ರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಫೆ ಪರೇಡ್ ನಡುವಿನ ಇನ್ನೂ 11 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಆರೆ-ಜೆವಿಎಲ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

VODAFONE IDEA 5G BHOPAL
VI 5G NEW CITIES 202
VI 5G PUNJAB ROLLOUT
MUMBAI METRO AQUA LINE 3 NETWORK
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