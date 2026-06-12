ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಐ 5G ಸೇವೆ ಶುರು: ಈಗ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ
Vodafone Idea 5g Launch India: ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5G ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : June 12, 2026 at 8:22 AM IST
Vodafone Idea 5g Launch India: ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು, ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Vi ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದ ಆಕ್ವಾ ಲೈನ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ 5G ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್, ಭೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 5G ಸರ್ವೀಸ್: ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ (Vi) ಲುಧಿಯಾನ, ಜಲಂಧರ್ ಮತ್ತು ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ Vi ತನ್ನ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುಪ್ಪೂರು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು AI-ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಆಪ್ಟಿಮೈಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (SON) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ 5G: ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಅಕ್ವಾ ಲೈನ್ 3ರ 16 ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು Aarey JVLRನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅತ್ರೆ ಚೌಕ್ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೀಪ್ಜ್, ಎಂಐಡಿಸಿ ಅಂಧೇರಿ, ಮರೋಲ್ ನಾಕಾ, ಸಿಎಸ್ಎಂಐ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2, ದಾದರ್, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ವರ್ಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಿಐ 5G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ವಾ ಲೈನ್ 3ರ ಹಂತ 2ರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಫೆ ಪರೇಡ್ ನಡುವಿನ ಇನ್ನೂ 11 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆರೆ-ಜೆವಿಎಲ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
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