250KM ರೇಂಜ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ವಿಎಲ್ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಾ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ರಿಮೂವ್ಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 85kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್!
VLF Strada Launched In India: ಮೋಟೋಹಾಸ್ ವಿಎಲ್ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 250km ರೇಂಜ್, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 85kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 10:39 AM IST
VLF Strada Launched In India: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಟೋಹಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವಿಎಲ್ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು 250 ಕಿಮೀವರೆಗಿನ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್, ಎರಡು ಬೆಲೆ: VLF Strada ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು City ಮತ್ತು Max. ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ City ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, Max ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ MotoHaus ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ 999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
VLF Strada City ಬೆಲೆ 1,19,999 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ 2.16 kWh ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 130 ಕಿಮೀ IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾದ VLF Strada Max ಬೆಲೆ 1,55,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್. ಇದು ಎರಡು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ 2.16 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 4.32 kWh ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ IDC ರೇಂಜ್ 250 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ.
ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ 85kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. IDC ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ರೇಂಜ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಶೈಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸವಾರನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್: VLF Strada 4.8 kW (6.43 Bhp) ಪೀಕ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 34 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು Eco, City ಮತ್ತು Sport. Eco ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ವೇಗ 45 kmph ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. City ಮೋಡ್ ಇದನ್ನು 65 kmph ಗೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. Sport ಮೋಡ್ ಪೂರ್ಣ 85 kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ-ವೇಗದ ಕುಶಲತೆಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. City ವೇರಿಯಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು MotoHaus ಹೇಳಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: VLF Strada 5-ಇಂಚಿನ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರಕಾಶಿತ ಇಗ್ನಿಷನ್, ಫುಲ್-LED ಲೈಟಿಂಗ್, USB Type-A ಮತ್ತು Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್, 31 mm ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ 240 mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು 220 mm ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದು, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು 16-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ ಮತ್ತು 14-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ವೀಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. 175mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 98 ಕೆಜಿ ಎಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 780mm ಇದೆ.
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|VLF Strada City
|VLF Strada Max
|ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
|ರೂ 1,19,999
|ರೂ 1,55,500
|ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|1 x 2.16 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿ
|2 x 2.16 kWh = 4.32 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿ
|ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ IDC ರೇಂಜ್
|130 Km
|250 Km
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ
|ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ
|ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ
|ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್
|4.8 kW BLDC ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್
|ಟಾರ್ಕ್
|34 Nm
|ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್
|85 kmph
|ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್
|Eco (45), City (65), Sport (85) + ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್
|ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ
|ಹೌದು
|ಹೌದು (ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ)
|ತೂಕ
|98 Kg
|98 Kg + ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತೂಕ
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