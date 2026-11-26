ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು ವಿವೋದ ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Vivo X500 Pro Max and X500 Pro Launch: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೂತನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 26, 2026 at 2:08 PM IST
Vivo X500 Pro Max and X500 Pro Launch: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ವಿವೋ (Vivo) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯಾದ ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (Vivo X500 Pro Max) ಮತ್ತು ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ (Vivo X500 Pro) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸೀರಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾಟಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊ (MediaTek Dimensity 9600 Pro) ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ZEISS ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ:
- ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.85-ಇಂಚಿನ LTPO ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1440×3168 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 1Hz ನಿಂದ 144Hz ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುವ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ (Peak brightness) 4,400 ರಿಂದ 5,000 ನಿಟ್ಸ್ (nits) ವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 225 ರಿಂದ 229 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
- ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ: ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ; ಇದು 6.36-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1216×2660 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ತೂಕ ಸುಮಾರು 192 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.
ZEISS ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ (24mm) ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ (15mm) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಜೂಮ್ (Zoom) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಜೂಮ್ಗಾಗಿ ಇದು 85mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (1/1.4″) ZEISS APO ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು 400mm (Gen 2 Ultra) ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಈ ಮಾದರಿಯು 85mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ 64-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYTIA 610 (Sony LYTIA 610) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 200mm (Gen 2) ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (Battery Capacity):
- ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಈ ಫೋನ್ 7,800 mAh 'ಬ್ಲೂವೋಲ್ಟ್' (BlueVolt) ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ 6,510 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 90W ವೈರ್ಡ್ (Wired) ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ (Wireless) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
2nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Processor): ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮೀಡಿಯಾಟಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊ (MediaTek Dimensity 9600 Pro) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. TSMC ಯ 2nm N2P ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಆಲ್-ಬಿಗ್-ಕೋರ್' (All-big-core) CPU ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 4.55 GHz ವರೆಗಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ (Feature)
|ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
|ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.85-ಇಂಚು LTPO (1440×3168), 1-144Hz
|6.36-ಇಂಚು (1216×2660), 144Hz ವರೆಗೆ
|ತೂಕ
|225 - 229 ಗ್ರಾಂ
|192 ಗ್ರಾಂ
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm)
|MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm)
|ಮುಖ್ಯ & ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP ಮುಖ್ಯ + 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್
|50MP ಮುಖ್ಯ + 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್
|ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|200MP ZEISS APO (400mm ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಬೆಂಬಲ)
|64MP Sony LYTIA 610 (200mm ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಬೆಂಬಲ)
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7,800 mAh BlueVolt
|6,510 mAh (90W ವೈರ್ಡ್, 40W ವೈರ್ಲೆಸ್)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿವೋ X500 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು X500 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2nm ಮೀಡಿಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ZEISS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 7,800 mAh ವರೆಗಿನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೂಮ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ 'ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ 'X500 ಪ್ರೊ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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