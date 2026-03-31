ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಚ್: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Published : March 31, 2026 at 3:16 PM IST
Vivo X300 Ultra launched: ವಿವೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.82-ಇಂಚಿನ LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಿಗ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾದ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 6,999 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹95,900), 12GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 7,499 ಯುವಾನ್, 16GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 7,999 ಯುವಾನ್ ಮತ್ತು 16GB + 1TB ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 8,999 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,23,300)ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Vivo X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.82-ಇಂಚಿನ LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ 3nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 16GB ವರೆಗಿನ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗಿನ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Vivo X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 7000mAh ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (35mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನೊಂದಿಗೆ), 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. "ಬಿಗ್ ಗನ್" 400 ಟೆಲಿ-ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ 400mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, 17.4x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 200MP ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. "ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್" 200 ಟೆಲಿ-ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಿಲೈಜಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ದಪ್ಪ 8.19 ಎಂಎಂನಿಂದ 8.49 ಎಂಎಂವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೂಕ 232 ಮತ್ತು 237 ಗ್ರಾಂಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.
