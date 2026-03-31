ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಚ್: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Vivo X300 Ultra launched: ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ.

ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಚ್​ (Photo Credit: X/SMA Sithick and Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 3:16 PM IST

Vivo X300 Ultra launched: ವಿವೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.82-ಇಂಚಿನ LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 100W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಿಗ್​ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾದ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 6,999 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹95,900), 12GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 7,499 ಯುವಾನ್, 16GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 7,999 ಯುವಾನ್ ಮತ್ತು 16GB + 1TB ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 8,999 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,23,300)ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Vivo X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.82-ಇಂಚಿನ LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ 3nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 16GB ವರೆಗಿನ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗಿನ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Vivo X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 7000mAh ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (35mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್‌ನೊಂದಿಗೆ), 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 50MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಟೂಲ್ಸ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಒದಗಿಸಿದೆ. "ಬಿಗ್ ಗನ್" 400 ಟೆಲಿ-ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ 400mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, 17.4x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 200MP ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. "ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್" 200 ಟೆಲಿ-ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಿಲೈಜಷನ್​ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ದಪ್ಪ 8.19 ಎಂಎಂನಿಂದ 8.49 ಎಂಎಂವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೂಕ 232 ಮತ್ತು 237 ಗ್ರಾಂಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.

