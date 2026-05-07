ಕೊನೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟವು ವಿವೋ 'X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ', 'X300 FE'! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Vivo X300 Ultra And X300 FE: ವಿವೋದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಾದ "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮತ್ತು "ವಿವೋ X300 FE" ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 7, 2026 at 11:13 AM IST
Vivo X300 Ultra And X300 FE: ವಿವೋದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ "X300" ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮತ್ತು "ವಿವೋ X300 FE" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಸುಧಾರಿತ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಝೈಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, "X300 FE" ಮಾದರಿಯು ಝೈಸ್-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮಾದರಿಯು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, "X300 FE" ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ 3nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಬೆಲೆ ₹1,59,999 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವೋ ಝೈಸ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಜೆನ್ 2 ಅಲ್ಟ್ರಾ (400mm Equivalent) ಬೆಲೆ ₹ ₹27,999 ಮತ್ತು ವಿವೋ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಕಿಟ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 11,999 ಆಗಿದೆ.
ಆಫರ್ ವಿವರಗಳು: ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ"ದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಜೆನ್ 2 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡಲ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಂಡಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,95,997 ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (MOP) ರೂ. 1,99,997 ಆಗಿದೆ. ವಿವೋ "X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಪರಿಕರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಿಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 200mm-Equivalent ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಿಟ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,09,999. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 10% ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟರಿ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ vivo.com, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮೇ 14 ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್, ಕ್ರೋಮಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ X300 FE ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ವಿವೋ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 79,999 ರೂ., ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 89,999. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಗೆ ವಿವೋ ಝೈಸ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಜೆನ್ 2 ಲೆನ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 15,999 ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕಿಟ್ ರೂ. 3,999 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಫರ್ ವಿವರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು SBI, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ವಿವೋ X300 FE ಲಿಲಾಕ್ ಪರ್ಪಲ್, ನಾಯ್ರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಆಲಿವ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಮೇ 14 ರಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.82-ಇಂಚಿನ 2K (1,440 x 3,168 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 300Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಶೇಕಡಾ 94.49 ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೆಶಿಯೋ ಮತ್ತು HDR ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ವಿವೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಮತ್ತು ವಿವೋ VS1+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6,600mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, "X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಜೈಸ್-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 3.7x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 105x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 8K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 4K ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್: Vivo X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, NFC, GPS ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: ಇದು 162.98x76.81x8.19mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 232 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
Vivo X300 FE ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.31-ಇಂಚಿನ (1,216 x 2,640 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್) AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ನ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 300Hz ನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್, 460 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 94.38 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೆಶಿಯೋ, SGS ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲ್ಯೂ ಲೈಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು 5,000 nits ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Vivo X300 FE ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ 3nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 3.32GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆರು ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3.8GHz ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡುವ ಎರಡು ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅಡ್ರಿನೊ 829 GPU, 12GB LPDDR5x ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ UFS 4.1 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (Thermal Management) ಇದು 4,005 ಚದರ ಮಿಮೀ ಹೀಟ್ ಡಿಸ್ಪೆಶನ್ ಏರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ 'ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್' ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ವಿವೋ X300 FE 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವೋ X300 FE ಝೈಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವಾಗಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.57) ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯುನಿಟ್ 1/1.56-ಇಂಚಿನ ಸೋನಿ IMX921 ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.65) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1/1.95-ಇಂಚಿನ ಸೋನಿ IMX882 ಸೆನ್ಸರ್, OIS ಮತ್ತು 100x ಗರಿಷ್ಠ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 1/4-ಇಂಚಿನ OV08F10 ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 115-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ 1/2.76-ಇಂಚಿನ Samsung JN1 ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ "Vivo X300 FE" ಫೋನ್ 60 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ (fps) 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
IP ರೇಟಿಂಗ್: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 + IP69 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿವರಗಳು: ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಇ-ಕಂಪಾಸ್, ಹಾಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಫ್ಲಿಕರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು 5G, 4G LTE, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್, GPS, NFC, BeiDou, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, QZSS, NavIC, ಮತ್ತು GNSS ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: ಇದು 150.83x71.76x7.99 ಮಿಮೀ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 191 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
