ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿವೋದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ಸ್​: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ?

Vivo X300 Series Launched Globally: ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವೋದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿವೋದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ಸ್ (Photo Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Vivo X300 Series Launched Globally: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ವಿವೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ "ವಿವೋ X300" ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ "ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ" ಮತ್ತು "ವಿವೋ X300" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ 3nm ಆಕ್ಟಾ - ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ - ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

1. ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.78 - ಇಂಚಿನ 1,260x2,800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ಫ್ಲಾಟ್ Q10+ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 300Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್​ ಮತ್ತು 452ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ P3 ಕಲರ್​ನ ಗ್ಯಾಮಟ್, HDR ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 94.85 ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 3nm ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4.21GHz ನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ SoC ಮಾಲಿ G1-ಅಲ್ಟ್ರಾ GPU, 16GB ವರೆಗಿನ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ UFS 4.1 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು V3+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 5,440mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ "ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯು ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.57) ಪ್ರೈಮೆರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 100x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 200 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.67) ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 8K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದರ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಲೇಸರ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಐಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಫ್ಲಿಕರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ವೈ-ಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, NFC, GPS ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ USB 3.2 Gen 1 ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್, x-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಟಾರ್, ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್ ಚಿಪ್​​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಈ ಫೋನ್ ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: ಈ "ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯು 161.98×75.48×7.99mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 226 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಸಹ 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ.

Vivo X300 Pro ಬೆಲೆ: ಈ ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ EUR 1,399 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1,43,000).

Vivo X300 Pro ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಇದು ಡ್ಯೂನ್​ ಬ್ರೌನ್​ ಮತ್ತು ಫಾಂಟಮ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

2. Vivo X300 ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Vivo X300 ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆಗಳು:

12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: EUR 1,049 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1,08,000)

16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: EUR 1,099 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1,13,000)

Vivo X300 ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಇದು ಹ್ಯಾಲೊ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವೋ X300 ಸೀರಿಸ್​ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಸೀರಿಸ್​ನ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.

