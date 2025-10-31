ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿವೋದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ?
Vivo X300 Series Launched Globally: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವೋದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 2:02 PM IST
Vivo X300 Series Launched Globally: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ವಿವೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ "ವಿವೋ X300" ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ "ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ" ಮತ್ತು "ವಿವೋ X300" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ 3nm ಆಕ್ಟಾ - ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ - ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1. ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.78 - ಇಂಚಿನ 1,260x2,800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಫ್ಲಾಟ್ Q10+ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 300Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು 452ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ P3 ಕಲರ್ನ ಗ್ಯಾಮಟ್, HDR ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 94.85 ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 3nm ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4.21GHz ನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ SoC ಮಾಲಿ G1-ಅಲ್ಟ್ರಾ GPU, 16GB ವರೆಗಿನ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ UFS 4.1 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು V3+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 5,440mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ "ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯು ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.57) ಪ್ರೈಮೆರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 100x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 200 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.67) ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 8K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಲೇಸರ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಐಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಫ್ಲಿಕರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ವೈ-ಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, NFC, GPS ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ USB 3.2 Gen 1 ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್, x-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಟಾರ್, ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಈ ಫೋನ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: ಈ "ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯು 161.98×75.48×7.99mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 226 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಸಹ 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ.
Vivo X300 Pro ಬೆಲೆ: ಈ ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ EUR 1,399 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1,43,000).
Vivo X300 Pro ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಇದು ಡ್ಯೂನ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಫಾಂಟಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
2. Vivo X300 ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Vivo X300 ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆಗಳು:
12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: EUR 1,049 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1,08,000)
16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: EUR 1,099 (ಸುಮಾರು ರೂ. 1,13,000)
Vivo X300 ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಇದು ಹ್ಯಾಲೊ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ X300 ಸೀರಿಸ್ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
