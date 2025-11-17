ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ವಿವೋ X300 ಲೈನ್ ಅಪ್!: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Vivo X300 Series: ವಿವೋ ತನ್ನ ಹೊಸ X300 ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 17, 2025 at 2:04 PM IST
Vivo X300 Series India Launch: ವಿವೋದ ಪ್ರಮುಖ X300 ಸೀರಿಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವೋ X300 ಸೀರಿಸ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವು ವಿವೋ X300 ಮತ್ತು ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು.
ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯೂನ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯಾದ X300, ಸಮ್ಮಿಟ್ ರೆಡ್, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವೋ X ಸೀರಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಇದು ಭಾರತದ ಸರದಿ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Vivo "X300 Pro" 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 2800x120 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ "X300" 6.31-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 2640x1216 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. "Pro" ಮಾದರಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 1.1mm ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 1.05mm ಬೆಜೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ದುಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುನಿಬಾಡಿ 3D ಗಾಜಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು V3+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. "ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ "ಪ್ರೊ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ VS1" ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಭಾರತದ ಆವೃತ್ತಿಯು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೈ - ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ OS6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವೋದ 'ಒರಿಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 'ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್' ಲಾಕ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ZEISS ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಿವೋ "X300 ಪ್ರೊ" 50MP (f/1.57) ಸೋನಿ LYT-828 ಮೇನ್ (ZEISS ಗಿಂಬಲ್-ಗ್ರೇಡ್), 50MP (f/2.0) ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ JN1 ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು 200MP (f/2.67) HPB APO ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "X300" 200MP (f/1.68) HPB ಮೇನ್ (OIS), 50MP (f/2.57) ಸೋನಿ LYT-602 ಟೆಲಿಫೋಟೋ (OIS) ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP (f/2.0) ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ JN1 ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಚೀನೀ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ, "X300 ಪ್ರೊ" 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6,510mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, "X300" 6,040mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಿಟ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಸೀರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಿಟ್ ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಂತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಸೀರಿಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Vivo X300, Vivo X300 Pro expected features:
|Specifications
|Vivo X300
|Vivo X300 Pro
|Display
|6.31-inch AMOLED, 2640 x 1216 resolution, 120Hz refresh rate, 1.05mm bezels, rounded corners, Unibody 3D glass
|6.78-inch AMOLED, 2800 x 1260 resolution, 120Hz refresh rate, 1.1mm bezels, rounded corners, Unibody 3D glass
|Processor
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm) + V3+ imaging chip
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm) + V3+ imaging chip + Pro Imaging Chip VS1
|RAM
|Up to 16GB LPDDR5X
|Up to 16GB LPDDR5X
|Storage
|Up to 1TB UFS 4.1
|Up to 1TB UFS 4.1
|Operating System
|Android 16-based OriginOS 6 (with Origin Island and flowing wallpaper)
|Android 16-based OriginOS 6 (with Origin Island and flowing wallpaper)
|Rear Camera
|200MP (f/1.68) HPB main (OIS) + 50MP (f/2.57) Sony LYT-602 telephoto (OIS) + 50MP (f/2.0) Samsung JN1 ultrawide (Zeiss-tuned)
|50MP (f/1.57) Sony LYT-828 main (Zeiss Gimbal-Grade) + 50MP (f/2.0) Samsung JN1 ultrawide + 200MP (f/2.67) HPB APO telephoto (Zeiss-tuned)
|Front Camera
|50MP (f/2.0) Samsung JN1 (hole-punch)
|50MP (f/2.0) Samsung JN1 (hole-punch)
|Battery
|6,040mAh
|6,510mAh
|Charging
|90W flash charging, 40W wireless charging
|90W flash charging, 40W wireless charging
|Design & Colors
|Premium build, India-exclusive Red color option
|Premium build
|Other Features
|Zeiss co-developed camera system, compact form factor
|Zeiss co-developed camera system, larger display for immersive viewing
ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ?:
|Model
|Expected price (base variant)
|Vivo X300
|ರೂ. 69,999
|Vivo X300 Pro
|ರೂ. 84,999
