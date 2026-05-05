ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ನಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್, ಫೋಲ್ಡಬಲ್ವರೆಗೆ..!: ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
Upcoming Smartphone Launches: ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ.
Published : May 5, 2026 at 12:53 PM IST
Upcoming Smartphone Launches: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್, ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿವೋ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ತಮ್ಮ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಸೀರಿಸ್ನೊಳಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ ಸೀರಿಸ್ ಹೊಸ 'ಲೈಟ್' ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ 70 ಸೀರಿಸ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11 ಮತ್ತು ವಿವೋ ವೈ600 ಪ್ರೊನಂತಹ ಇತರ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
1. ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಎಫ್ಇ: ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಅದರ 'ಫ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್' (ಎಕ್ಸ್ 300 ಎಫ್ಇ) ಮೇ 6ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 3nm ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.82-ಇಂಚಿನ 2K LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಲೈಟ್. ಇದು 200MP ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, 3.7x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು Zeiss ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 6600mAh ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ "ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ "ವಿವೋ X300 FE" ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s: ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್ಓಎಸ್ 16 ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6.82-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3600 ನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 200MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ (3x ಜೂಮ್) ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ವಾಡ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬೃಹತ್ 7050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಫೈಂಡ್ X ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s, ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3600 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 6.59-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500s ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಟ್ರಿಪಲ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ (ಮೇನ್ + ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + 3x ಟೆಲಿಫೋಟೋ) ಮತ್ತು 80W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7025mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
3. OnePlus Nord CE6, Nord CE6 Lite: OnePlus Nord CE6 ಮತ್ತು Nord CE6 Lite ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. Nord CE6 ಮಾದರಿಯು Snapdragon 7s Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 6.7-ಇಂಚಿನ 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Nord CE6 Lite: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. Nord CE5 ಸೀರಿಸ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 'Lite' ಮಾದರಿಯು ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. Nord CE6 Lite: Nord CE5 ಸೀರಿಸ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 'Lite' ಮಾದರಿಯು ಮರಳುತ್ತಿದೆ. Nord CE6 Lite ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 6.7-ಇಂಚಿನ 144Hz IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16ನೊಂದಿಗೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ ವೈ600 ಪ್ರೊ: ವಿವೋ ವೈ600 ಪ್ರೊ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 10,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 6.83 ಇಂಚಿನ 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300e ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ಮತ್ತು IP68/IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 50MP ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
4. ಮೋಟೋ ರೇಜರ್ 70 ಸೀರಿಸ್: ಮೋಟೋರೋಲಾ ತನ್ನ ರೇಜರ್ 70 ಸರಣಿಯನ್ನು (ರೇಜರ್ 70, ರೇಜರ್ 70 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ರೇಜರ್ 70 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ) ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7450X ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 6.9-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಆಂತರಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 3.6-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಟೋ ರೇಜರ್ 70 ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
"ರೇಜರ್ 70 ಪ್ಲಸ್" ಮಾದರಿಯು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. "ರೇಜರ್ 70 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 7-ಇಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 68W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್-ಶೈಲಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
5. iQOO Z11 Lite: iQOO Z11 ನ ಜಾಗತಿಕ ರೂಪಾಂತರವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೂಪಾಂತರವು 6.83-ಇಂಚಿನ 165Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (5000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್), ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 (ಅಥವಾ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 90W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 9020mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
