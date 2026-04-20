ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಕಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್300 ಎಫ್ಇ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್: ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಪ್ಶನ್ ಸಹ ರಿವೀಲ್!
Vivo X300 FE Storage Options Leaked: ಮುಂಬರುವ Vivo X300 FE ಫೋನಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಕಿಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : April 20, 2026 at 8:07 AM IST
Vivo X300 FE Storage Options Leaked: Vivo X300 FE ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ "Vivo X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈಗ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾದ "Vivo X300 FE" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳಿವೆ.
ವಿವೋ X300 FE ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ): ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ "Vivo X300 FE" ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Here is your first look at the upcoming VIVO X300 FE with extender kit:— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) April 17, 2026
Exclusive ✨
Variants :
12/256GB
12/512GB
The 200mm 2G2 kit needs to be purchased separately.
What should be the price? pic.twitter.com/D9XsMKStcL
ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 256GB ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ಮಾದರಿಯು 512GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 12GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
- 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು 200mm 2G2 ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇಸ್ ZEISS ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಿಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ವಿವೋ X300 FE" ಮತ್ತು "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮತ್ತು "X300 FE" ಮೇ 7 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವರದಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, "X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮಾದರಿಯ ಮಾರಾಟವು ಮೇ 14 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
