ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್ ಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್​300 ಎಫ್​ಇ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್: ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಸಹ ರಿವೀಲ್​!

Vivo X300 FE Storage Options Leaked: ಮುಂಬರುವ Vivo X300 FE ಫೋನಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್ ಕಿಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್ ಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್​300 ಎಫ್​ಇ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್​ (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 8:07 AM IST

Vivo X300 FE Storage Options Leaked: Vivo X300 FE ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ "Vivo X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಟೀಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸೈನ್​ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈಗ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್​ ಮಾಡಲಾದ "Vivo X300 FE" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳಿವೆ.

ವಿವೋ X300 FE ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ): ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಹೊಂದಿರುವ "Vivo X300 FE" ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 256GB ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ಮಾದರಿಯು 512GB ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 12GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​
  • 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​

ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು 200mm 2G2 ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್​ಟೆಂಡರ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕೇಸ್ ZEISS ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಿಟ್ ಸಿಲ್ವರ್​ ಬಣ್ಣದ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ವಿವೋ X300 FE" ಮತ್ತು "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್‌ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು "ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮತ್ತು "X300 FE" ಮೇ 7 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವರದಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, "X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಮಾದರಿಯ ಮಾರಾಟವು ಮೇ 14 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

