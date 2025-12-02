ETV Bharat / technology

ಕೊನೆಗೂ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

Vivo X300 Series Launched In India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ವಿವೋ ಸೀರಿಸ್​ನ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗು ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಿವೋ ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 4:44 PM IST

4 Min Read
Vivo X300 Series Launched In India: ವಿವೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ "X300" ಸೀರಿಸ್​ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ "ವಿವೋ X300" ಮತ್ತು "ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ" ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿವೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಇವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, V3+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್, ZEISS ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒರಿಜಿನ್ OS 6 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ "X300" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಿವೋ ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit- Vivo)

ವಿವೋ X300 ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆ: ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 75,999
  • 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 81,999
  • 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 85,999

ವಿವೋ X300 ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಮ್ಮಿಟ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆ: ಈ ಫೋನ್ ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಸಹ 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,09,999.

ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಇದು ಡ್ಯೂನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ, ಡಿಸೈನ್​: ಈ ವಿವೋ "X300 ಪ್ರೊ" 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 2800x120 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 1.1mm ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರೌಂಡ್​ ಆದ ಎಡ್ಜ್​, ಯುನಿಬಾಡಿ 3D ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm) ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು V3+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ "ಪ್ರೊ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ VS1" ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಫೋನ್ 6,510mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್, 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್: ಕಂಪನಿಯು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ZEISS ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಿವೋ "X300 ಪ್ರೊ" 50MP (f/1.57) ಸೋನಿ LYT-828 ಮೇನ್​ (ZEISS ಗಿಂಬಲ್-ಗ್ರೇಡ್), 50MP (f/2.0) ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ JN1 ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು 200MP (f/2.67) HPB APO ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು 2.35x ಜೂಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ 800mm ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ Zeiss 2.35x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 85mm ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು 800mmಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಇದು 50MP (f/2.0) Samsung JN1 ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವೋನ 'Origin Island' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್​ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ‘ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್​ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್’ ಲಾಕ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

Vivo X300 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ, ಡಿಸೈನ್​: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.31-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 2640x1216 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 1.05mm ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ರೌಂಡ್​ ಎಡ್ಜ್​, ಯುನಿಬಾಡಿ 3D ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm) ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಕೂಡ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು V3+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 6,040mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಪ್ರಮಾಣಿತ "X300" 200MP (f/1.68) HPB ಮೇನ್​ (OIS), 50MP (f/2.57) ಸೋನಿ LYT-602 ಟೆಲಿಫೋಟೋ (OIS) ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP (f/2.0) ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ JN1 ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಒಎಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವೋದ 'ಒರಿಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ 'ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್' ಲಾಕ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವೋ X300 vs ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​Vivo X300 (Premium)Vivo X300 Pro (Flagship)
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ6.31 ಇಂಚು AMOLED6.78-ಇಂಚು LTPO AMOLED (1.5K)
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ9500 (3nm)ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (3nm)
ರಿಫ್ರೆಶ್​ ರೇಟ್​120Hz120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೈನಾಮಿಕ್
ರಿಯರ್​ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ

OISతో 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ

50MP Sony LYT-828 with OIS
ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ (OIS)
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ50MP50MP
ಬ್ಯಾಟರಿ6,040mAh6,510mAh
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​90W ವೈರ್ಡ್​ + 40W ವೈರ್​ಲೆಸ್​90W ವೈರ್ಡ್​+ 40W ವೈರ್​ಲೆಸ್​
ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​OriginOS 6 (Android 16) + వివో V3 & VS1 ಚಿಪ್ಸ್​OriginOS 6 (Android 16) + వివో V3 & VS1 ಚಿಪ್ಸ್​
ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ IP68 + IP69IP68 + IP69
ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​
  • ಎಲೈಟ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​
  • ಸಮ್ಮಿಂಟ್​ ರೆಡ್​
  • ಮಿಸ್ಡ್​ ಬ್ಲ್ಯೂ
  • ಡ್ಯೂನ್​ ಗೋಲ್ಡ್​
  • ಎಲೈಟ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​

