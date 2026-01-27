ZEISS ಕ್ಯಾಮರಾ, ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9400+ ಚಿಪ್! ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು ವಿವೋ X200T, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Vivo X200T Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವೋ X200T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 6200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 27, 2026 at 2:21 PM IST
Vivo X200T Launched: ವಿವೋ ತನ್ನ X200-ಸೀರಿಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವೋ X200T ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವೋ X200 ಮತ್ತು ವಿವೋ X200 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವೋ X200T ಝೈಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ 6.67-ಇಂಚಿನ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಿಗ್ 6200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿವೋ X200T ಬೆಲೆ: ವಿವೋ X200T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹59,999 ಮತ್ತು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹69,999 ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
|Variants
|Price
|Colour options
|12GB RAM + 256GB storage
|Rs 59,999
Stellar Black
Seaside Lilac
|12GB RAM + 512GB storage
|Rs 69,999
Vivo X200T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಧನದ ಮಾರಾಟ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ₹5,000 ರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ₹5,000 ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 18 ತಿಂಗಳ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು 1 ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ₹5,000 ರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
|Features
|Colours
|Display
|120Hz | 6.67-inch (2,800 x 1,260 resolution) AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM + storage
|12GB RAM + 256GB storage
|12GB RAM + 512GB storage
|Rear camera
|50MP main + 50MP ultrawide + 50MP telephoto
|Front camera
|50MP
|Battery
|6,200mAh
|Charging capacity
|90W FashCharge (wired) | 40W FlashCharge (wireless)
|Operating system (OS)
|OriginOS 6 based on Android 16.
|IP rating
|IP68 + IP69
vivo X200T ವಿಶೇಷತೆ: Vivo X200T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ (2800x1260 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) 1.5K 120Hz AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 5000 nits ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9400+ 3nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಧನವು 12GB RAM + 256GB ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 16GB RAM + 512GB ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಿಗ್ 6200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ಗಾಗಿ 5G, ಡ್ಯುಯಲ್ 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, NFC ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C 2.0 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ f/1.57 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು OIS ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೋನಿ IMX921 ಸೆನ್ಸಾರ್, f/2.0 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು f/2.57 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 4K ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ X200T f/2.0 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68+ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 160.1×74.29×7.99mm ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 203 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350ಗೆ ಬೈಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಫಿದಾ: ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೈಕ್!