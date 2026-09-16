Vivo V80 ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್: ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Vivo V80 Coming-Soon India: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ V80 ಫೋನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು 'ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 9:40 AM IST
Vivo V80 Coming Soon India: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ವಿವೋ ತನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ 'V' ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿವೋ V80 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಈ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ತೆರೆದು 'Coming Soon' ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ 'ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ V80 ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Your stories are about to get a cinematic upgrade.— vivo India (@Vivo_India) September 15, 2026
Your creative partner is coming soon.
Stay tuned. #vivoV80 #MyCinematicMoments #ZEISSPortraitSoPro pic.twitter.com/ou6h54tv0p
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೋ V80 ಆಕರ್ಷಕ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿವೋ ಸಾಮಾನ್ಯ V-ಸಿರೀಸ್ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವೋ V70 ಮಾದರಿಯಂತೆ ಇದರಲ್ಲೂ Zeiss-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಲೀಕ್ ಆದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ (3X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್), 4K ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'AI ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ' ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ.
7,200mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಆಗಲಿದೆ. ವಿವೋ V80 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ 7,200mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ - ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 & OriginOS 7: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಮುಂಬರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಆಧಾರಿತ OriginOS 7 ಸ್ಕಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಔಟ್ - ಆಫ್ - ದಿ - ಬಾಕ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ?: ವಿವೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸದಿದ್ದರೂ ಈ ಫೋನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಿವೋ V70 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು ₹48,000 ದಿಂದ ₹60,000 ನಡುವೆ) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು.
ವಿವೋ V70 ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 49,999ರೂ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು 4nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 SoC ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 8GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.1 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.59-ಇಂಚಿನ VM9 AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. V80 ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್, IP68 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಲೀಕ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫೀಚರ್ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
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