ಇನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ ವಿವೋ ವಿ70 ಸೀರಿಸ್: ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಲೀಕ್!!
Vivo V70 Series: "ವಿವೋ ವಿ70" ಸೀರಿಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 3:07 PM IST
Vivo V70 Series: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿವೋ ವಿ70 ಸೀರಿಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೋ ವಿ70 ಜೊತೆಗೆ ವಿವೋ ವಿ70 ಎಲೈಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸೀರಿಸ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ, ವಿವೋ ವಿ70 ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತು ವೆನಿಲ್ಲಾ ವಿ70ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿವೋ ವಿ60ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿ70 ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ ವಿ70 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ: ಚೌಧರಿ ಅವರ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವೋ ವಿ70 ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ 8 ಜಿಬಿ/256 ಜಿಬಿ ರೂಪಾಂತರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 45,999 ರೂ.ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಎರಡು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು:
- 12 ಜಿಬಿ/256 ಜಿಬಿ: ರೂ. 48,999
- 12GB/512GB: ರೂ. 52,999
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: Vivo V70 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಲೆಮೆನ್ ಯೆಲ್ಲೋ
- ಪ್ಯಾಷನ್ ರೆಡ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Vivo V70 ಎಲೈಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ: ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Vivo V70 ಎಲೈಟ್ ಬೇಸ್ 8GB/ 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 51,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಎರಡು ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- 12GB/256GB: ರೂ. 54,999
- 12GB/512GB: ರೂ. 59,999
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಈ "Vivo V70 ಎಲೈಟ್" ಮಾದರಿಯು ಪ್ಯಾಶನ್ ರೆಡ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಜ್, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿವೋ ವಿ70 ಸೀರಿಸ್ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಕೊರತೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ "ವಿವೋ ವಿ70 ಎಲೈಟ್" ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು "ವಿ70" ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 4D ಕಂಪನಗಳಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಸೀರಿಸ್ 6,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 5,000 ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ V70 ಸೀರಿಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಸೋನಿ IMX766 ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ (OIS), 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ IMX882 ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ Vivo ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ OS ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ಗಳು IP68+IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
