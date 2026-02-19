ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ವಿವೋ ವಿ70, ವಿ70 ಎಲೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್: ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ
ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಫೆ.26ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಿವೋ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರ ರಿಟೈಲ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ವಿವೋದ ವಿ70 ಸರಣಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿ70 ಮತ್ತು ವಿ70 ಎಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು 120ಹರ್ಟ್ಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ, 50 ಎಂಪಿ ಸೆಸ್ ಚಾಲಿತ ಮೂರು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6,500ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 90ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿವೋ ವಿ70ಎಲೈಟ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8ಎಸ್ ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿ70 ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7ಎಸ್ ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು 12ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 512ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ 12 ಜಿಬಿ RAM ಜೊತೆಗೆ 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕತೆ ಇದೆ.
ವಿವೊ ವಿ 70, ವಿ70 ಎಲೈಟ್ ದರ: ವಿವೋ ವಿ 70ಎಲೈಟ್ ಮೂರು RAM ಮತ್ತು 256ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 8ಜಿಬಿ RAM ಜೊತೆಗೆ 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಬೆಲೆ 51,999 ರೂ ಆಗಿದೆ. 12ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 56,999 ರೂ ಆಗಿದೆ. 12ಜಿಬಿ RAM, 512 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 61,999 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಪ್ಯಾಷನ್ ರೆಡ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಜ್ ಮತ್ತು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿವೋ ವಿ70 ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 8ಜಿಬಿ RAM ಜೊತೆಗೆ 256ಬಿಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 45,999 ರೂ., ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 49,999 ರೂ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಶನ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಬಿಐ, ಕೋಟಾಕ್, ಡಿಬಿಎಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ, ಐಡಿಎಫ್ಸಿ, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವೋ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ, ಉಚಿತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
