ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆ ಬರಲಿದೆಯೇ ವಿವೋ 15ಟಿ ಪ್ರೊ; ಲಾಂಚಿಂಗ್​​​​​ಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಲೀಕ್​!.. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Vivo T5 Pro India Launch: ವಿವೋ T5 Pro ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆ ಬರಲಿದೆಯೇ ವಿವೋ 15ಟಿ ಪ್ರೊ! (Photo Credit- Vivo India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 2:50 PM IST

Vivo T5 Pro India Launch: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ವಿವೋ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ "ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ "ವಿವೋ T5 ಪ್ರೊ" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಈ ಮುಂಬರುವ ವಿವೋ T ಸೀರಿಸ್​ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಗ್​ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 90W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವೋ T5 ಪ್ರೊ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ): ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬರಾರ್ (@heyitsyogesh) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'X' ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, "ವಿವೋ T5 ಪ್ರೊ" ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಖರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊನ ಫುಲ್​ HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​) ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸ Vivo T5 Pro OriginOS 6 ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು 90W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 9,020mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ Vivo "T4 Pro" ನಲ್ಲಿನ 6,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ (ಇದು 90W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ).

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9,000mAh ಅಥವಾ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ Poco X8 Pro Max 5G ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 9,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ Honor ತನ್ನ 'Win' ಸೀರಿಸ್​ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ Realme P4 Power 5G ಕೂಡ 10,001mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿವೋ ಟಿ5 ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಸ "ವಿವೋ ಟಿ5 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ "ವಿವೋ ಟಿ4 ಪ್ರೊ" ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ "ಟಿ4 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 27,999. ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಸೋನಿ IMX882 ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, 50MP ಸೋನಿ IMX882 ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಬೊಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ "ವಿವೋ T5 ಪ್ರೊ"ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

