ವಿವೋ S2 FE ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್!
Vivo S2 FE Launch: ವಿವೋ ತನ್ನ S2 ಸೀರಿಸ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿವೋ S2 FE ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 9:59 AM IST
Vivo S2 FE Launch: ವಿವೋ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ S2 ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿ "ವಿವೋ S2 FE" ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ "ವಿವೋ V80" ಸಿರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ವಿವೋ S2 FE" ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಫೋನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿವರಗಳು: ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಮೇಲಿನ-ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, "ವಿವೋ S2 FE" ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ OriginOS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು?: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7000 ಸಿರೀಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ "ವಿವೋ S2 FE" ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300e 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಇದು 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ LPDDR4x RAM, UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP68 + IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ "ವಿವೋ S2 FE" ಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಬೃಹತ್ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ' (ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ) ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ "ವಿವೋ S2 FE" ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 39,999 ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋನ್ಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, "ವಿವೋ S2 FE" ನ ಅಸಲಿ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
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