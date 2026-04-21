ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿವೋ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಕತ್ತರಿ
Vivo Price Hike: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : April 21, 2026 at 3:10 PM IST
Vivo Price Hike: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ವಿವೋ ತನ್ನ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,000ರಿಂದ ₹4,000 ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುನಿಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿವೋ ತನ್ನ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು Y ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ 4GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹19,999ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ 6GB + 128GB ಮತ್ತು 6GB + 256GB ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹23,999 ಮತ್ತು ₹26,999 ಬೆಲೆ ತಲುಪಿವೆ. Vivo Y400 8GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹28,999 ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದರೆ 8GB + 256GB ಮಾದರಿಯು ಈಗ ₹31,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Vivo Y51 Proನ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Vivo V70 ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತು Vivo V70 ಬೆಲೆಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. V70 ಎಲೈಟ್ 8GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹55,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, 12GB + 256GB ಮಾದರಿ ₹59,999ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Vivo V70 ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ₹4,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹49,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Vivo T5x ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ₹4,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 6GB + 128GB ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ₹22,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹18,999 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 8GB + 128GB ಮತ್ತು 8GB + 256GB ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹24,999 ಮತ್ತು ₹26,999ಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿವೋ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
