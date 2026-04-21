ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿವೋ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಕತ್ತರಿ

Vivo Price Hike: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿವೋ (Photo Credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 3:10 PM IST

Vivo Price Hike: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ವಿವೋ ತನ್ನ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,000ರಿಂದ ₹4,000 ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುನಿಟ್​ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿವೋ ತನ್ನ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು Y ಸೀರಿಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ 4GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹19,999ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ 6GB + 128GB ಮತ್ತು 6GB + 256GB ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹23,999 ಮತ್ತು ₹26,999 ಬೆಲೆ ತಲುಪಿವೆ. Vivo Y400 8GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹28,999 ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದರೆ 8GB + 256GB ಮಾದರಿಯು ಈಗ ₹31,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Vivo Y51 Proನ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Vivo V70 ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತು Vivo V70 ಬೆಲೆಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. V70 ಎಲೈಟ್​ 8GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹55,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, 12GB + 256GB ಮಾದರಿ ₹59,999ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Vivo V70 ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ₹4,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹49,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Vivo T5x ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ₹4,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 6GB + 128GB ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ₹22,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹18,999 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 8GB + 128GB ಮತ್ತು 8GB + 256GB ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹24,999 ಮತ್ತು ₹26,999ಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿವೋ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

