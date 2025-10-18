ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್; ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Vivo Originos 6 India Release Date: ಭಾರತದಲ್ಲಿ OriginOS 6 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು Vivo ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ OriginOS 6 ಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಲ್ಔಟ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : October 18, 2025 at 1:24 PM IST
Vivo Originos 6 India Release Date: Vivo ಮತ್ತು iQoo ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ OriginOS 6 ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Vivo ಮತ್ತು iQoo ತಮ್ಮ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು Funtouch ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ Vivo ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ OriginOS 6 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
OriginOS 6 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆದ Vivo ಡೆವಲಪರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಭಾರತೀಯ ಬಿಡುಗಡೆಯು ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Vivo X200 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. OriginOS 6 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು Vivo ಹೇಳಿದೆ.
OriginOS 6 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ?: Vivo ನ್ಯೂಸ್ರೂಮ್ ಪ್ರಕಾರ, OriginOS 6 ಭಾರತದಲ್ಲಿ Vivo X200 ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವೋದ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ವಿವೋದ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
|ಟೈಮ್ಲೈನ್
|ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುವ ಮಾಡೆಲ್ಸ್
|ನವೆಂಬರ್ 2025 ಆರಂಭ
|• Vivo X200 Series
• Vivo X Fold 5
• Vivo V60
|ಮಿಡ್ ನವೆಂಬರ್ 2025
|• Vivo X100 Series
• Vivo X Fold 3 Pro
|ಮಿಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
|• Vivo V60e
• Vivo V50
• Vivo V50e
• Vivo T4 Ultra
• Vivo T4 Pro
• Vivo T4R 5G
|2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ
|• Vivo X90 Series
• Vivo V40 Series
• Vivo V30 Series
• Vivo T4 5G
• Vivo T4x 5G
• Vivo T3 Series
• Vivo Y400 Series
• Vivo Y300 5G
• Vivo Y200 Series
• Vivo Y100
• Vivo Y100A
• Vivo Y58 5G
• Vivo Y39 5G
OriginOS 6ರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- Origin Smooth Engine: ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.
- Ultra-core Computing + Memory Fusion Tech: ವೇಗವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ.
- Dual Rendering Architecture: ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- Dynamic UI & Morphing Animations: ಐಕಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜೆಟ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- Vivo Sans Font: 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ.
- Origin Island: iPhone ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್— ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರುವ ಬಟನ್, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
- Cross-Device Connectivity: ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ Apple ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು 106% ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Vivo ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. OriginOS 5 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೇರವಾಗಿ Funtouch OS 15 ಮೂಲಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
