ಟಾಟಾ ಪಂಚ್​ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಲವ್: ಕಾರ್​ಗಿಂತ ಮಾಲೀಕಳ ಡ್ರೆಸ್​ಗೆ ಬರ್ತಿವೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್​​!

Tata Punch Delivery Video Viral: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಾರಿನ ಡೆಲಿವರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

TATA PUNCH TATA PUNCH DELIVERY TATA PUNCH PRICE TATA PUNCH FEATURES
ಟಾಟ್ ಪಂಚ್‌ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಅಭಿಮಾನ (Photo Credit: Instagram/Car Wire India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 12:08 PM IST

Tata Punch Delivery Video Viral: ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂತೋಷವೇ ಬೇರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಾರನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಧರಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಅವಿನಾಶ್ ರೂಪನೂರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ರಿಯಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಾರಿನ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ರಿಯಾ ಅವರ ಸೀರೆ. ಕಾರಿನ ಕಲರ್​ ಆದ ಡೇಟೋನಾ ಗ್ರೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಲೋಗೋದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ದಂಪತಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ: ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 2.1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾರು ಪಂಚ್, ಡ್ರೆಸ್‌ ಕೂಡ ಪಂಚ್ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ ಆರತಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಉಡುಪನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಈ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಜನಪ್ರಿಯತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು SUV ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರೆಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (2026 ಮಾದರಿ) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮುನ್ನಾರ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 8.14 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ದ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

