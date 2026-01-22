ETV Bharat / technology

ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಅಂತಿದೆ ವಿನ್​ಫಾಸ್ಟ್: ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌​

Vinfast Vf7 NCAP Crash Test: ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ Vf7 ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೇಫ್ಟಿಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ವಿನ್​ಫಾಸ್ಟ್ (Photo Credit: X/Bharat Ncap)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 2:38 PM IST

Vinfast Vf7 NCAP Crash Test: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನ ವಿಎಫ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿಯಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್​, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಎಫ್ 7 ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ್ NCAP ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು Vinfast VF 7 ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. SUV ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ (AOP) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 28.54 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ (COP) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 45.25 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳು VF 7 ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

VF 7 ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಇದು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತ್ NCAP ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

VF 7 ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 16ರಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 8ರಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ SUV ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪೋಲ್​ ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ VF 7 ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 109 ಮತ್ತು 131 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಭಾರತ್ NCAP ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 700ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ VF 7 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. SUV ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟೋ ಲೇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು, ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

