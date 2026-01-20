ETV Bharat / technology

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ VF5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್: ರೇಂಜ್​ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Vinfast Vf5 Launch Timeline: Vinfast Vf5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

VINFAST VF5 ELECTRIC HATCHBACK VINFAST VF5 SPECIFICATIONS VINFAST VF5 FEATURES VINFAST VF5 RANGE
ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ VF5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ (Photo Credit: VinFast)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vinfast Vf5 Launch Timeline: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶದ ವಿನ್​ಫಾಸ್ಟ್​ ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್​ಫಾಸ್ಟ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿನ್​ಫಾಸ್ಟ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು Vinfast VF6 ಮತ್ತು Vinfast VF7. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Vinfast VF6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ.17.29 ಲಕ್ಷಗಳು, ಆದರೆ Vinfast VF7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 21.89 ಲಕ್ಷಗಳು. VinFast ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಳು ಇವು. ಈ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರು ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್ 5 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಾಹಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಎಫ್ 5 ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗಾತ್ರ, ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ VF5 ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, VF5 ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EVಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವು ದೈನಂದಿನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, VinFast VF5 ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಒಂದು 29.6 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 269 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು 37.23 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 326 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲಾವಾ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ​: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

TAGGED:

VINFAST VF5 ELECTRIC HATCHBACK
VINFAST VF5 SPECIFICATIONS
VINFAST VF5 FEATURES
VINFAST VF5 RANGE
VINFAST VF5 LAUNCH TIMELINE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.