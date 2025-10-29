ETV Bharat / technology

ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಲಿದೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರ್​!; ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!!

Vinfast vf3 EV Car: ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್​ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಲಿದೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರ್​ (Photo Credit: Vinfast Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 11:51 AM IST

Vinfast vf3 EV Car: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಾದ ವಿಎಫ್ 6 ಮತ್ತು ವಿಎಫ್ 7 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ವಾಹನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಎಫ್ 3 ಎಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಿಎಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಿರುವ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಎಫ್ 3, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್ 3 18.64 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆ (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ 215 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಇದು ಕೇವಲ 5.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾರಾಗಿದ್ದರೂ ವೇಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಸನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 285 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳವು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ VF3 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 7.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ VF3 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ MG ಕಾಮೆಟ್ EV ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ EV ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಬೆಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ VF3 ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

