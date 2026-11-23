ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೂಡಿದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೈತ್ಯ 'ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್': ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಚಿತ್ತ!
VinFast India EV Strategy: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ 'ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 2:57 PM IST
VinFast India EV Strategy: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಖ್ಯಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್' (VinFast) ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾರುಗಳ (Passenger Cars) ವಹಿವಾಟನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಒಪ್ಪಂದ: ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ (MoU) ಅಡಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 500 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿತ್ತು (ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು).
ಸಿಇಒ ತಪನ್ ಘೋಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಿಇಒ ತಪನ್ ಘೋಷ್ (Tapan Ghosh), "ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ವಹಿವಾಟು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಗಡುವು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್' (PM E-DRIVE) ಯೋಜನೆಯಡಿ 14,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 13,800 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ VF6, VF7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಹಾಗೂ MPV7 ಮತ್ತು ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ (Limo Green) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ವಾಹನಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಂದಣಿ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ (Fleet) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,500 ರಿಂದ 3,000 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ: 'ವಾಹನ್' (VAHAN) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು 14,637 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಇವಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಸಿಯಾಮ್ (SIAM) ವರದಿ: 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 13,307 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ (7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ - ಶೇ. 54 ಪಾಲು) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ VF7 (3,519 ಯೂನಿಟ್ - ಶೇ. 26), VF6 (2,076 ಯೂನಿಟ್ - ಶೇ. 16) ಮತ್ತು MPV7 (ಸುಮಾರು 530 ಯೂನಿಟ್ - ಶೇ. 4) ಇವೆ.
2027ಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'VF5' ಲಾಂಚ್: ಈ ಮಾರಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಭಾರತದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ (Budget-friendly) ಇವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ 'VF5' ಎಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ (Tata Nexon EV) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೈಹಾಕುವ ಬದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಬದಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ 'VF5' ಕಾರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವುದು ದೇಶದ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಸಿಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
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